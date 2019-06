Vivianne Miedema is door haar twee goals zaterdag in de WK-wedstrijd tegen Kameroen (3-1-winst) topscorer aller tijden van Oranje en omdat ze pas 22 jaar is, lonken er meer mijlpalen. De spits denkt dat honderd interlandgoals haalbaar is.

Miedema, die in 2013 debuteerde in Oranje, tekende in Valenciennes voor de 1-0 en de 3-1 tegen Kameroen en staat nu op zestig treffers. Ze is de in 2016 gestopte Manon Melis (59 goals) voorbij. "En nu op naar de honderd", glunderde Miedema na afloop in Stade du Hainaut. "Ik kan misschien nog wel tien jaar mee, dus er zullen zeker nog een paar treffers bijkomen."

Door haar hoge doelpuntenproductie was eigenlijk jaren vrijwel zeker dat Miedema ooit topscorer aller tijden van Oranje zou worden. In haar tweede interland produceerde ze in tien minuten tijd al een hattrick en in 2018 passeerde ze als 21-jarige de grens van vijftig goals.

"Ik ben trots dat ik dit record op zo'n jonge leeftijd al in handen heb", vertelde Miedema, die tegen Kameroen haar 77e interland speelde. "Ik was er de afgelopen jaren niet al te veel mee bezig, maar de laatste maanden wel omdat het steeds dichterbij kwam en iedereen er dan wat van vindt. Al is dat alleen maar positief."

Miedema had ook al een afspraak met haar drie jaar jongere broer Lars staan over de manier waarop ze het record zou vieren. De aanvaller van Arsenal maakte na haar 3-1 tegen Kameroen een koprol. "Die belofte naar mijn broertje stond al even. Bij een recordtreffer op een WK mag je ook wel even gek doen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar vanaf nu zal je me geen koprol meer zien doen na goals."

Eeuwige topscorerslijst Oranjevrouwen 1. Vivianne Miedema (2013-heden): 60 goals

2. Manon Melis (2004-2016): 59 goals

3. Lieke Martens (2011-heden): 42 goals

4. Sylvia Smit (2004-2013): 30 goals

5, Sherida Spitse (2006-heden) 30 goals

6. Marjoke de Bakker (1979-1991): 29 goals

7. Annemieke Griffioen (1995-2011): 19 goals

8. Kirsten van de Ven (2004-2015): 18 goals

9. Shanice van de Sanden (2008-heden): 17 goals

10. Miranda Noom (1991-2002): 16 goals

Vivianne Miedema vierde haar zestigste interlandgoal met een koprol. (Foto: Pro Shots)

Wereldrecord nog uit zicht voor Miedema

Hoewel zestig goals bijzonder is voor een speelster van 22 jaar, is het wereldrecord nog ver weg voor Miedema. Abby Wambach, van 2001 tot 2015 Amerikaans international, voert de mondiale lijst aan met 184 goals, gevolgd door de Canadese Christine Sinclair (181), die dit WK nog actief is.

"Sinclair is 36 jaar, dus ik heb nog even", weet Miedema. "Maar dan hebben we het wel over heel andere aantallen. Ik heb geen idee waar dit stopt. Het zou heel speciaal zijn als ik ooit in de buurt kom van grootheden als Wambach en Sinclair."

Ook de topscorerstitel op dit WK is nog niet in zicht voor Miedema, omdat Alex Morgan liefst vijf keer scoorde tijdens de monsterzege van de Verenigde Staten op Thailand (13-0). Bovendien staat de Braziliaanse Cristiane al op vier goals en de Italiaanse Cristiana Girelli (3) heeft één goal meer dan de Nederlandse.

"Als ik eerlijk ben, dan ben ik niet echt bezig met de topscorerstitel op dit WK", reageerde Miedema. "Ik vind het belangrijker dat we als team ver komen en gelukkig was het tegen Kameroen wat beter dan wat we tegen Nieuw-Zeeland hebben laten zien. Donderdag tegen Canada zal er nog een schepje bovenop moeten en hopelijk kan ik daar met meer goals aan bijdragen."

Vreugde bij Oranje na de 1-0 van Vivianne Miedema. (Foto: Pro Shots)

Oranje kan donderdag groepszege veiligstellen

Nederland tegen Canada begint donderdag om 21.00 uur in Stade Auguste-Delaune in Reims. Oranje kan dan de groepszege veiligstellen en dat is ook het enige dat op het spel staat voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

Met zes punten uit twee wedstrijden is Nederland namelijk al zeker van een plek in de volgende ronde. Oranje heeft daarmee de prestatie van vier jaar geleden, toen bij het WK-debuut de achtste finale het eindstation was, al geëvenaard.