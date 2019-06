De Oranjevrouwen moeten het zaterdag in de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Kameroen zonder Stefanie van der Gragt doen. De verdediger heeft te veel last van een knieblessure.

Van der Gragt hield aan de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) van dinsdag klachten aan het gewricht over. Ze maakte de wedstrijd wel vol, maar liet donderdag de besloten training schieten.

Bondscoach Sarina Wiegman meldde vrijdag dat de verdediger van FC Barcelona niet fit is. "Dat is vervelend voor Stefanie, maar ook voor het team. Hoe we het oplossen, zien jullie zaterdag."

De kans is groot dat Wiegman ervoor kiest om Anouk Dekker op te stellen naast Dominique Bloodworth. Zij miste de openingswedstrijd vanwege een schorsing. Een andere optie is Merel van Dongen.

De coach wilde ook nog niet ingaan op andere mogelijke wijzigingen in de beginopstelling. "Ook dat zien jullie zaterdag. De wissels deden het dinsdag goed, dat laat zien dat we breder zijn geworden."

Bondscoach Sarina Wiegman. (Foto: Pro Shots)

'Zaten ook goede dingen in ons spel'

De bondscoach was na de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zeer kritisch over het spel van haar ploeg, maar nam die woorden in de dagen daarna wat terug. "We moeten zeker kritisch zijn, maar er zaten ook goede dingen in ons spel", zei ze vrijdag.

"We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze speelwijze. De eerste wedstrijd op een groot toernooi is altijd moeilijk. Je speelt nu ook tegen landen uit een ander werelddeel", gaf ze aan.

Uiteindelijk is Wiegman gewoon tevreden met hoe dat duel is verlopen. Oranje won dankzij invaller Jill Roord pas in blessuretijd. "Het gaat erom dat je wint, ook al gaat het spel nog niet zoals je zou willen."

Nederland traint vrijdag nog een keer in Saint-Amand-les-Eaux, een stadje ten noorden van Valenciennes. Daar spelen de vrouwen zaterdag om 15.00 uur de tweede groepswedstrijd tegen Kameroen.