De Oranjevrouwen moeten het zaterdag in de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Kameroen zonder Stefanie van der Gragt doen. De verdediger heeft te veel last van een knieblessure.

De 26-jarige Van der Gragt, die speelt voor de FC Barcelona, hield aan de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) van dinsdag klachten aan het gewricht over. Ze maakte de wedstrijd wel vol, maar liet donderdag de besloten training schieten.

Vrijdagochtend trainde Van der Gragt apart van de groep en dus was de verwachting al dat ze tegen Kameroen niet beschikbaar zal zijn. "Stefanie is niet fit voor morgen", bevestigde Wiegman vrijdag op de persconferentie van Oranje in Stade Du Hainaut in Valenciennes.

"Dat is vervelend voor Stefanie, maar ook voor het team. Hoe we het oplossen, zien jullie zaterdag."

Naast Wiegman schover Miedema en Martens aan op de persconferentie van Oranje. (Pro Shots)

Dekker meest logische vervanger Van der Gragt

De kans is groot dat Wiegman ervoor kiest om Anouk Dekker op te stellen naast Dominique Bloodworth. De verdediger van Montpellier miste de eerste wedstrijd vanwege een schorsing.

Een andere optie is Merel van Dongen, die tegen Nieuw-Zeeland een twintig minuten voor tijd als linksback in de de ploeg kwam en de voorzet gaf bij de goal van Jill Roord.

Wiegman wilde ook nog niet ingaan op andere mogelijke wijzigingen in de beginopstelling. "Ook dat zien jullie zaterdag. De wissels deden het dinsdag goed, dat laat zien dat we breder zijn geworden."

Wiegman wilde niets kwijt over opstelling. (Foto: Pro Shots)

'Zaten ook goede dingen in ons spel'

De bondscoach was na de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zeer kritisch over het spel van haar ploeg, maar nam die woorden in de dagen daarna wat terug. "We moeten zeker kritisch zijn, maar er zaten ook goede dingen in ons spel", zei ze vrijdag.

"We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze speelwijze. De eerste wedstrijd op een groot toernooi is altijd moeilijk. Je speelt nu ook tegen landen uit een ander werelddeel", gaf ze aan.

Uiteindelijk is Wiegman gewoon tevreden met het verloop van het duel, al viel het doelpunt pas in de extra tijd. "Het gaat erom dat je wint, ook al gaat het spel nog niet zoals je zou willen."

Nederland tegen Kameroen begint zaterdag om 15.00 uur in Stade Du Hainaut en staat onder leiding van de Australische scheidsrechter Casey Reibelt. Bij de andere wedstrijd in groep E, Canada tegen Nieuw-Zeeland, is de aftrap om 21.00 uur in Stade Des Alpes in Grenoble.