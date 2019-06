De Japanse vrouwen hebben zich in hun tweede wedstrijd op het WK in Frankrijk gerevancheerd voor het puntenverlies in de openingswedstrijd tegen Argentinië (0-0). De vicewereldkampioen was vrijdag met 2-1 te sterk voor Schotland.

Mana Iwabuchi opende halverwege de eerste helft de score in Rennes. De aanvaller schoot de bal vanaf 20 meter in het dak van het doel, al zag keeper Lee Alexander er niet goed uit.

Acht minuten later verdubbelde Japan de voorsprong. Yuika Sugasawa werd door Rachel Corsie onderuit getrokken in het zestienmetergebied, waarna de aanvaller de strafschop zelf onberispelijk binnenwerkte.

In de slotfase bracht Schotland de spanning nog even terug. Na een zwakke pass in de verdediging van Japan, dat het WK van 2011 won en in 2015 de finale van de Verenigde Staten verloor, schoot Lana Clelland de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Door de overwinning gaat Japan met vier punten voorlopig aan kop in groep D. Engeland staat met drie punten tweede in deze poule, maar komt later op vrijdag nog in actie tegen Argentinië.

Ook Italië en Jamaica komen vrijdag nog in actie. Die twee landen komen uit in groep C.