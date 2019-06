Engeland en Italië hebben zich vrijdag geplaatst voor de achtste finales van het WK. 'The Lionesses' klopten Argentinië met 1-0 en 'Le Azzurre' haalden met 5-0 uit tegen Jamaica. De Japanse vrouwen herstelden zich met een 2-1-zege op Schotland.

Met Engeland en Italië zijn er nu drie ploegen zeker van een plek bij de laatste zestien in Frankrijk. Eerder bereikte Duitsland al de achtste finales.

Engeland slaagde er in Le Havre lange tijd niet in om de ban te breken tegen Argentinië. Na een klein half uur ging de bal wel op de stip na een overtreding van Linda Bravo, maar de penalty van Nikita Parris werd gestopt door keeper Vanina Correra.

Na iets meer dan een uur spelen zorgde Jodie Taylor voor de bevrijdende openingstreffer. De aanvaller tikte een voorzet van Bethany Mead binnen. Argentinië wist het de Engelsen daarna niet meer lastig te maken.

Door de tweede overwinning op dit WK gaat Engeland met zes punten aan kop in groep D. Japan, dat zich met de zege op Schotland herstelde van het puntenverlies in de openingswedstrijd tegen Argentinië (0-0) bezet met vier punten de tweede plaats in deze poule.

De Japanse vrouwen vieren een doelpunt tegen Schotland. (Foto: Pro Shots)

Japan herstelt zich tegen Schotland

Mana Iwabuchi opende halverwege de eerste helft namens Japan de score in Rennes. De aanvaller schoot de bal vanaf 20 meter in het dak van het doel, al zag keeper Lee Alexander er niet goed uit.

Acht minuten later verdubbelde Japan de voorsprong. Yuika Sugasawa werd door Rachel Corsie onderuit getrokken in het zestienmetergebied, waarna de aanvaller de strafschop zelf onberispelijk binnenwerkte.

In de slotfase bracht Schotland de spanning nog even terug. Na een zwakke pass in de verdediging van Japan, dat het WK van 2011 won en in 2015 de finale van de Verenigde Staten verloor, schoot Lana Clelland de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Italië juicht na een van de doelpunten van Cristiana Girelli. (Foto: Pro Shots)

Girelli leidt Italië met hattrick naar winst

In groep C was Italië veel te sterk voor Jamaica. Cristiana Girelli zorgde in Reims voor een hattrick. De middenvelder benutte in de twaalfde minuut een penalty, tikte de bal even later binnen bij een corner en profiteerde kort na rust van een blunder van de Jamaicaanse keeper Sydney Schneider.

Invaller Aurora Galli voerde de score later in de tweede helft verder op. De middenvelder werkte de bal eerst van 20 meter prachtig in de kruising en rondde in de slotfase beheerst af na een fraaie pass van Manuela Giugliano.

Door de overwinning is Italië met zes punten zeker van een plek in de achtste finales. 'Le Azzurre' hebben drie punten voorsprong op Brazilië en Australië. Jamaica is met nul punten uitgeschakeld.