Victoria Pelova hoopt dat ze in Frankrijk kan laten zien waarom ze bekendstaat als het grootste talent van de Nederlandse voetbalsters. Met haar twintig jaar is de middenvelder het jongste lid van de WK-selectie van bondscoach Sarina Wiegman.

De Delftse, die een Bulgaarse moeder heeft, wacht op haar kans om zich aan Nederland én de wereld te tonen. "Mijn WK is geslaagd als ik heb laten zien waarom ik hier ben. Niet alleen op het trainingsveld, ook in het stadion."

De sierlijke middenvelder traint na de oefensessies in Frankrijk soms nog even verder met Lieke Martens. "Ik wil ook zulke curveballen als Lieke kunnen geven."

Pelova wil via Ajax naar grote club

Nog niet zo lang geleden speelde Pelova tussen de jongens bij amateurclub Concordia. Op haar zeventiende stapte ze over naar de vrouwen van ADO Den Haag. "Ik ging van twee keer in de week naar bijna elke dag trainen. Ik lette nog helemaal niet op m'n voeding. Het was in fysiek opzicht echt aanpoten."

Pelova werd sterker en maakte al snel furore in de Eredivisie. Na het WK verhuist de studente technische wiskunde van ADO naar Ajax. "Een tussenstap, daarna wil ik een grote stap maken. Ik wil niet naar een middenmoter in Europa, maar naar een grote club."

Schouderblessure hield Pelova sinds februari aan de kant

Het zegt veel over de reputatie van Pelova dat Wiegman haar heeft geselecteerd terwijl ze sinds eind februari geen wedstrijd meer heeft gespeeld. In het toernooi om de Algarve Cup liep ze een schouderblessure, waarna ze moest revalideren in Zeist.

"Ik trainde met onder anderen Robin Pröpper van Heracles, die herstelde van een kruisbandblessure. Als hij op 80 procent ging rennen, moest ik 100 procent gaan om hem bij te houden. Ik wilde niet laten zien dat ik het zwaar had. Zowel fysiek als mentaal ben ik daardoor sterker geworden."

'Ben hier niet alleen om ervaring op te doen'

Voor de derde zomer op rij is Pelova van de partij op een groot toernooi. Na het EK met onder 19 en het WK met onder 20 staat ze nu met de 'grote' vrouwen op de mondiale eindronde. "Voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zag ik op Instagram filmpjes van die enorme stoet met fans, zo vet."

"Ze stonden ook bij het hotel toen we met de bus weg gingen. Ik moest eigenlijk m'n schoenen van het balkon halen, maar ik durfde niet, zo veel mensen stonden er beneden. Al die ervaringen neem ik mee. Maar ik ben hier niet alleen om ervaring op te doen, ik wil me ook laten zien."

De Oranjevrouwen spelen zaterdag vanaf 15.00 uur hun tweede groepsduel op het WK. In het Stade de Hainaut in Valenciennes is Kameroen de tegenstander.