Duitsland heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk. Australië was dankzij een omstreden goal met 3-2 te sterk voor Brazilië.

Duitsland kwam donderdag zelf niet in actie, maar is door een 1-0-overwinning van China op Zuid-Afrika zeker van de eerste of tweede plaats in groep B.

Li Ying maakte in Parijs vijf minuten voor rust het winnende doelpunt voor China, dat de eerste wedstrijd van Duitsland met 1-0 had verloren. Zuid-Afrika staat met nul punten uit twee duels op de rand van uitschakeling.

Duitsland, dat woensdag Spanje met 1-0 versloeg, gaat met de maximale score van zes punten aan de leiding in de poule. De zes groepswinnaars en de vier beste nummers twee plaatsen zich voor de achtste finales.

Australië komt tegen Brazilië terug van een 2-0-achterstand. (Foto: ANP)

Australië heeft geluk met buitenspelgoal

Australië boekte een knappe 3-2-zege op Brazilië en herstelde zich daarmee van de 2-1-nederlaag van zondag tegen Italië. Brazilië had de openingswedstrijd tegen Jamaica met 3-0 gewonnen.

De winnende treffer van Australië werd in eerste instantie nog afgekeurd. Op het moment dat Monica de bal ongelukkig in eigen doel kopte, stond Samantha Kerr buitenspel. Maar na raadplegen van de VAR besloot de scheidsrechter het doelpunt toch toe te kennen.

Brazilië was in de eerste helft op een 0-2-voorsprong gekomen door een benutte penalty van sterspeler Marta en een goal van Cristiane. Vlak voor rust maakte Caitlin Foord de aansluitingstreffer, waarna Chloe Logarzo na een uur spelen de gelijkmaker voor haar rekening nam. De eigen goal van Monica in de 66e minuut bleek de beslissing.

De andere wedstrijd in groep C, tussen Italië en Jamaica, wordt vrijdag om 18.00 uur gespeeld in Reims. Dinsdag om 21.00 uur wordt de groepsfase afgesloten met de duels Jamaica-Australië en Italië-Brazilië.