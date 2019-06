De Australische voetbalsters hebben donderdag op het WK voor vrouwen de groepswedstrijd tegen Brazilië met 3-2 gewonnen. Na 40 minuten stond Brazilië nog met 0-2 voor.

Australië herstelt zich daarmee van de 2-1-nederlaag van zondag tegen Italië. Brazilië had de openingswedstrijd tegen Jamaica met 3-0 gewonnen.

De winnende treffer van Australië werd in eerste instantie nog afgekeurd. Op het moment dat Monica de bal ongelukkig in eigen doel kopte, stond Samantha Kerr buitenspel, maar na raadplegen van de VAR besloot de scheidsrechter het doelpunt toch toe te kennen.

Brazilië was in de eerste helft op een 0-2-voorsprong gekomen door een benutte penalty van sterspeler Marta en een goal van Cristiane. Vlak voor rust maakte Caitlin Foord de aansluitingstreffer, waarna Chloe Logarzo na een uur spelen de gelijkmaker voor haar rekening nam. De eigen goal van Monica in de 66e minuut bleek de beslissing.

De andere wedstrijd in groep C, tussen Italië en Jamaica, wordt vrijdag om 18.00 uur gespeeld in Reims. Dinsdag om 21.00 uur wordt de groepsfase afgesloten met de duels Jamaica-Australië en Italië-Brazilië.