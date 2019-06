Stefanie van der Gragt heeft donderdag de besloten training van de Oranjevrouwen overgeslagen. De verdediger van FC Barcelona kampt met een pijnlijke knie.

Van der Gragt hield de klachten over aan de eerste wedstrijd op het WK, het duel met Nieuw-Zeeland (1-0) van dinsdag in Le Havre.

De Heerhugowaardse maakte daarin de negentig minuten vol, maar moest tijdens het duel wel even worden behandeld aan haar knie.

Van der Gragt trainde binnen terwijl de andere 22 speelsters op het veld stonden in het Stade Municipal Saint Amand les Eaux. "We bekijken het van dag tot dag", zei een woordvoerder van de KNVB over de situatie van Van der Gragt.

Nederland traint vrijdag nog een keer

Nederland traint vrijdag nog een keer in Saint-Amand-les-Eaux, een stadje ten noorden van Valenciennes. Daar spelen ze zaterdag hun tweede wedstrijd op het WK, een duel met Kameroen.

Anouk Dekker, die terugkeert van een schorsing, zou Van der Gragt eventueel centraal achterin kunnen vervangen en met Merel van Dongen heeft bondscoach Sarina Wiegman nog een optie.

Nederland-Kameroen vangt zaterdag om 15.00 uur aan in het Stade du Hainaut in Valenciennes. Het stadion biedt plaats aan 25.000 toeschouwers, maar de verwachting is dat het niet uitverkocht zal zijn.

Kameroen begon het WK met een nederlaag tegen Canada (0-1) en heeft dus een goed resultaat nodig om uitzicht te blijven houden op een plek in de knock-outfase.