Bondscoach Sarina Wiegman weet nog weinig van Kameroen, de komende tegenstander van de Oranjevrouwen op het WK in Frankrijk. Het Afrikaanse land is de grote onbekende in groep E.

"Het kost de grootste moeite om informatie te krijgen over Kameroen. Maar we komen er wel achter, hoor", zegt Wiegman donderdag, twee dagen voor de onderlinge ontmoeting in Valenciennes.

In de zoektocht naar informatie over Kameroen probeerde Wiegman via assistent Michel Kreek in contact te komen met Clarence Seedorf. Kreek en Seedorf speelden in de jaren negentig even samen bij Ajax en kwamen elkaar ook in de Serie A tegen.

"Het lukte helaas niet om Seedorf in te schakelen", vertelt Wiegman over de bondscoach van de mannenploeg van Kameroen, dat toewerkt naar de Afrika Cup in Egypte.

Kameroen plaatste zich als nummer drie van de Afrika Cup (Nigeria werd eerste en Zuid-Afrika tweede) voor het WK. Bondscoach Alain Djeumfa bereidde zijn ploeg in Spanje voor op het toernooi.

"In Kameroen is alles nog niet zo georganiseerd als bij ons. Informatie komt heel laat door, het kost moeite om aan beelden te komen. Ik ben blij dat we pas de tweede wedstrijd tegen hen spelen", aldus Wiegman.

Kameroen beleefde in 2015 spectaculair debuut op WK

Kameroen begon het WK maandag in Montpellier met een nipte nederlaag tegen Canada (0-1). De 'Ontembare Leeuwinnen' hebben daardoor tegen Nederland een goed resultaat nodig om uitzicht te houden op de knock-outfase.

Vier jaar geleden beleefde Kameroen een spectaculair debuut op het WK. Door zeges op Ecuador (6-0) en Zwitserland (2-1) werd overtuigend de groepsfase overleefd, waarna in de achtste finales nipt werd verloren van China (0-1).

Met de beelden van Kameroen-Canada kan Wiegman een strijdplan uitdokteren. Tactisch niet heel gedisciplineerd, maar wel energiek en fysiek sterk, zo luidde de analyse van het spel van Kameroen, dat met hun snelheid op de counter speelt.

Nederland-Kameroen vangt zaterdag om 15.00 uur aan in het Stade du Hainaut in Valenciennes, dat plaatsbiedt aan 25.000 toeschouwers, maar de verwachting is dat het niet uitverkocht zal zijn.

Oranje startte het WK dinsdag met een benauwde overwinning op Nieuw-Zeeland (1-0). De regerend Europees kampioen heeft daardoor waarschijnlijk al aan één punt genoeg om zeker te zijn van de knock-outfase.