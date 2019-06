De historisch grote zege op het WK van de Amerikaanse voetbalsters op Thailand (13-0) heeft indruk gemaakt op Merel van Dongen. De verdediger van Oranje is desondanks niet bang voor de drievoudig wereldkampioen.

"Ze namen geen moment gas terug", zegt Van Dongen over de monsterzege van dinsdag. "Bij de dertiende goal juichten ze nog steeds alsof ze net de 1-0 hadden gemaakt. Dat was fantastisch om te zien."

De 26-jarige Amsterdamse speelde twee jaar in het collegeteam van Alabama. "Zo is het mij ook geleerd toen ik daar speelde. Maar als ik zie hoe ze het af en toe tactisch hebben staan op het veld, dan denk ik: hé, een vlak middenveld met speelsters op één lijn? Dat doen wij al jaren niet meer."

"Ik ben onder de indruk van de VS hoor, maar we zullen het wel zien als we ze eventueel treffen." Als Oranje en de Verenigde Staten beide groepswinnaar worden, dan treffen de ploegen elkaar pas eventueel in de finale.

Merel van Dongen kwam als invaller in het veld bij de 1-0-zege van Oranje op Nieuw-Zeeland. (Foto: Pro Shots)

'Amerikaanse clubs hebben heel zwembad om uit te vissen'

De Amerikaanse vrouwen zijn titelverdediger en na hun monsterzege op Thailand favoriet op het huidige WK. Alle speelsters zijn actief in eigen land.

"Tot een leeftijd van 22 jaar spelen alle Amerikaanse voetbalsters in universiteitsteams. Daar zijn er maar liefs vierduizend van", vertelt Van Dongen.

"Maar daarna houdt het voor bijna iedereen op. Er zijn maar negen profclubs in de National Women's Soccer League."

"De paar spelers die de overstap maken van de collegeteams, zijn dan ook echt héél goed. Want de clubs hebben niet een vijver om uit te vissen, maar een heel zwembad."

De Amerikaanse vrouwen spelen zondag in het Parc des Princes in Parijs tegen Chili hun tweede pouleduel. Oranje neemt het een dag eerder in Valenciennes op tegen Kameroen.