De Duitse vrouwen hebben woensdag een grote stap gezet naar de achtste finales op het WK. De titelkandidaat won met 1-0 van Spanje.

Het was voor Duitsland de tweede zege, nadat eerder al met 1-0 van China werd gewonnen. Spanje staat na twee duels op drie punten.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Valenciennes werd vlak voor rust gemaakt. Sara Däbritz gleed de rebound van een schot binnen en werd zo matchwinner.

Dzsenifer Marozsán ontbrak bij Duitsland. De sterspeelster brak tegen China een teen en mist maandag ook de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Spanje heeft ondanks de nederlaag nog alle kans om de achtste finales te bereiken. Het land sluit de groepsfase op 17 juni af tegen China. Een zege volstaat dan.

China en Zuid-Afrika spelen donderdag nog hun tweede groepswedstrijd. Voor de verliezer van die partij zit het WK er normaal gesproken op.

Nigeria houdt kans op achtste finales

Nigeria boekte tegen Zuid-Korea de eerste zege: 2-0. Het Afrikaanse land was het toernooi begonnen met een 3-0-nederlaag tegen Noorwegen, terwijl Zuid-Korea niet opgewassen bleek tegen gastland Frankrijk. Beide landen moesten dus winnen om nog zicht op de volgende ronde te houden.

De Koreaanse vrouwen hadden in Grenoble het meeste balbezit, maar het was Nigeria dat in de eerste helft op voorsprong kwam. Dat was met flink wat geluk, aangezien de Koreaanse verdediger Kim Do-yeon haar eigen keeper passeerde in een poging de bal weg te werken.

In het slotkwartier besliste Asisat Oshoala het duel. De ploeggenote van Lieke Martens bij FC Barcelona passeerde de Koreaanse keeper en schoof de bal vanuit een lastige hoek in het doel.

Nigeria speelt op 17 juni het laatste groepsduel tegen Frankrijk, terwijl Zuid-Korea dan tegen Noorwegen speelt. Frankrijk en Noorwegen spelen woensdagavond om 21.00 uur nog tegen elkaar.