Bondscoach Jill Ellis van de Verenigde Staten had dinsdagavond moeite om haar emoties in bedwang te houden na de uitstekende start van haar ploeg op het WK voor vrouwen. De Amerikanen schreven in Frankrijk historie met een 13-0-zege op Thailand, de grootste overwinning ooit op een WK.

"Ik moest enkele tranen laten toen ik naar mijn ploeg aan het kijken was", bekende Ellis na de wedstrijd in Reims. "Het was echt geweldig. Als je respectvol naar je tegenstander wil zijn, dan moet je alles geven. En dat hebben we gedaan."

Bij rust leek de schade voor Thailand nog enigszins mee te vallen. De ploeg keek halverwege tegen een 3-0-achterstand aan. De Amerikaanse vrouwen weigerden echter gas terug te nemen en lieten na rust geen spaan heel van de nummer 34 op de wereldranglijst.

De regerend wereldkampioen sloeg in de eerste tien minuten na rust vier keer toe en maakte in de laatste twintig minuten nog eens zes doelpunten, waardoor de VS op indrukwekkende wijze de grootste zege op een WK ooit boekte. Het record dateerde van 2007, toen de Duitse vrouwen met liefst 11-0 te sterk waren voor Argentinië.

Megan Rapinoe van de VS dook van blijdschap het publiek in. (Foto: Pro Shots)

'We moeten bescheiden blijven en beter worden'

Bondscoach Ellis toonde zich na de spectaculaire WK-opening vooral lovend over sterspeelster Alex Morgan, die vijf van de dertien treffers voor haar rekening nam en zo al vaker scoorde dan welk land dan ook tot dusver dit eindtoernooi.

"Je ziet graag dat je aanvallers goed in het toernooi zitten en dan is dit natuurlijk een geweldige start, vooral voor Morgan. Hopelijk kan ze dit niveau tot de finale vasthouden", zei Ellis, die geen moment overwoog om haar spelers te instrueren rustiger aan te doen tegen Thailand.

"Op een WK kan doelsaldo van belang zijn en daarom zie ik het niet als mijn taak om mijn spelers in toom te houden. Dit is waar ze van hebben gedroomd. Ik respecteer Thailand en heb na afloop tegen onze tegenstanders gezegd dat ze niet moeten opgeven. Voor ons is het zaak om bescheiden te blijven en nog beter te worden."

De VS vervolgt het WK zondag met een wedstrijd tegen Chili, dat het eerste groepsduel met 0-2 verloor van Zweden. Diezelfde dag kan Thailand zich tegen de Zweedse vrouwen herstellen van de blamage tegen de Amerikaanse vrouwen.