De Amerikaanse vrouwen zijn het WK in Frankrijk met een monsterzege begonnen. De regerend kampioen won dinsdag mede dankzij vijf doelpunten van Alex Morgan met liefst 13-0 van Thailand, de grootste zege ooit op een WK.

De titelfavoriet hield de score in Reims in de eerste helft nog redelijk beperkt. Door doelpunten van Morgan, Rose Lavelle en Lindsey Horan stond het na 45 minuten 'pas' 3-0.

In het eerste kwartier na rust gaven de Amerikaanse vrouwen echter gas. Sam Mewis maakte al snel 4-0, waarna het zes minuten later 7-0 stond door de tweede doelpunten van Morgan, Mewis en Lavelle.

In het slotkwartier liep de VS uit naar 13-0, door nog drie doelpunten van Morgan en één van Megan Rapinoe, Mallory Pugh en oudgediende Carli Lloyd.

De 13-0 is de grootste zege ooit op een WK, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bovendien wist een land nog nooit zo vaak te scoren op een mondiaal eindtoernooi. Het oude record was in handen van Duitsland, dat in 2007 met 11-0 won van Argentinië.

De vrouwen uit de Verenigde Staten jagen in Frankrijk op hun vierde wereldtitel. Zij wonnen in 1991 de eerste editie van het WK, waarna de beker ook in 1999 en 2015 omhoog mocht worden gehouden.

Zweden had alle moeite met Chili. (Foto: Pro Shots)

Zweden na regenonderbreking voorbij Chili

Zweden, dat net als de VS in groep F zit, begon het WK een stuk moeizamer. De Scandinavische vrouwen wisten het stugge Chili pas na een regenonderbreking van zich af te schudden: 2-0.

Ondanks een enorm veldoverwicht slaagde de ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson er in Rennes niet in om tot echt grote kansen te komen.

Pas in de slotfase, nadat de wedstrijd vanwege een hoosbui en dreigend onweer geruime tijd had stilgelegen, wist Zweden te scoren. Kosovare Asllani kreeg de bal na een scrimmage voor de voeten en passeerde keepster Christiane Endler met een bekeken schot.

In blessuretijd zorgde Madelen Janogy nog voor de 2-0. De invalster passeerde enkele Chileense vrouwen en schoot buiten bereik van Endler raak.