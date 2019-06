Dominique Bloodworth is vooral opgelucht na de 1-0-zege op Nieuw-Zeeland van dinsdag in de eerste wedstrijd op het WK. De verdediger benadrukt dat de Oranjevrouwen veel beter kunnen en baalt ervan dat ze op slag van rust een riante mogelijkheid onbenut liet in Stade Océane in Le Havre.

De 24-jarige Bloodworth kreeg de bal dicht bij het doel voor haar voeten, terwijl keeper Erin Nayler uit positie was. Er stonden alleen nog wat Nieuw-Zeelandse verdedigers om haar heen. "Ik kom als verdediger niet vaak in zo'n positie, maar dan nog moet het gewoon raak zijn. Ik kon de bal erin pissen", aldus Bloodworth.

In plaats van de bevrijdende 1-0 te maken, schoot de 48-voudig international naast. "Ik raakte de bal half. Echt zo zonde."

Bloodworth speelde ook zeker niet haar beste interland, want in de beginfase leidde ze met balverlies al bijna de 1-0 van Nieuw-Zeeland in.

"Ik wachtte tot iemand vrijkwam die ik aan kon spelen, maar die kwam niet. Gelukkig liep het goed af. Het was een fout", aldus Bloodworth, die tot haar opluchting zag dat het schot van Olivia Chance buiten bereik van keeper Sari van Veenendaal op de lat eindigde.

'Het kan alleen maar beter'

Bloodworth noemt de spanning als een van de oorzaken voor het mindere spel van Oranje en haar persoonlijk.

"Ik zag dit als een van de belangrijkste wedstrijden uit mijn carrière, omdat het mijn eerste basisplaats op een EK of WK was. Het betekent veel voor me dat ik op dit toneel mag starten, maar daardoor was ik wel nerveus. Waarschijnlijk zat er in heel het team spanning. We hebben zo lang moeten wachten op deze eerste wedstrijd."

Uiteindelijk liep het duel met Nieuw-Zeeland - dat elf plekken lager staat op de FIFA-ranking (acht om negentien) - goed af, omdat invaller Jill Roord in de tweede minuut van de extra tijd de bevrijdende 1-0 binnenkopte.

"We hebben drie punten en dat is het belangrijkst", concludeert Roord. "Achterin de nul is ook lekker voor ons als verdediging, maar verder beseffen we allemaal dat we niet ons topniveau gehaald hebben. Het kan alleen maar beter."

Bloodworth na afloop van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. (Foto: Pro Shots)

Oranje speelt zaterdag tegen Kameroen

Door de zege op Nieuw-Zeeland gaat Nederland samen met Canada, dat maandag met 1-0 van Kameroen won, aan de leiding in groep E. Zaterdag is Kameroen in Valenciennes de volgende tegenstander van Oranje, dat de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims afsluit tegen Canada.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Canada waren de achtste finales het eindstation voor Oranje.