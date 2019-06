Bondscoach Sarina Wiegman is blij met de late 1-0-zege op Nieuw-Zeeland in de eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk, maar ze vindt wel dat er nog veel dingen verbeterd moeten worden.

"We kunnen beter voetballen dan we vandaag hebben laten zien. Dat weten we zelf ook dondersgoed. Dan is het wel heel fijn dat we alsnog met 1-0 winnen", zei Wiegman in Le Havre tegen de NOS.

"Ik heb niet gewanhoopt, ik heb er altijd geloof in gehouden. Anders hadden we wel na negentig minuten kunnen stoppen. Je weet dat er altijd nog een kans komt. Maar we hebben het wel heel erg spannend gemaakt."

Nederland leek zich aanvankelijk tevreden te moeten stellen met een teleurstellend 0-0-gelijkspel, maar in de tweede minuut van de blessuretijd van de tweede helft kopte invaller Jill Roord na een scrimmage raak: 1-0.

"Beerensteyn won goed haar duel en Roord was er als de kippen bij. Het is heel leuk dat de invallers zo'n bijdrage hebben. Het is een enorme luxe dat we zulke spelers op de bank hebben zitten", aldus Wiegman.

Roord schreeuwt het uit na haar winnende doelpunt. (Foto: Pro Shots)

'Het matige spel lag aan meerdere factoren'

De overwinning verbloemde wel een beetje het matige optreden van Nederland. De regerend Europees kampioen wist amper grote kansen te creëren en kwam zelf een paar keer goed weg bij een tegenaanval van de Nieuw-Zeelanders.

"Het lag aan meerdere factoren. Het baltempo lag met name in de eerste helft veel te laag. Veel spelers waren aan het wandelen, er was weinig explosiviteit. En daarnaast waren we heel slordig", analyseerde Wiegman.

"Na rust was dat allemaal wel wat beter. Je zag in elk geval de intenties. We hebben in de tweede helft vooral op hun helft gespeeld. We zijn constant op zoek blijven gaan naar de goal en gelukkig viel die nog."

Nederland neemt het zaterdag in de tweede groepswedstrijd vanaf 15.00 uur in Valenciennes op tegen Kameroen en heeft dan waarschijnlijk al aan een punt genoeg om zeker te zijn van de knock-outfase.