Jill Roord is dolblij dat ze na jaren wachten eindelijk van grote waarde is geweest voor de Oranjevrouwen. De middenvelder mocht dinsdag in de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland invallen en kopte Nederland in de extra tijd naar een 1-0 zege in Le Havre.

"Eindelijk heb ik mijn moment in Oranje, dit is een enorme opluchting voor me", glunderde Roord, die niet meer gescoord had sinds een oefeninterland in januari 2017 tegen Roemenië (7-1-zege). "Ik heb veel te lang droog gestaan en dan maak ik de winnende goal op een WK. Bizar."

Voor de 22-jarige Roord was het doelpunt ook bevrijdend omdat ze al jaren dicht tegen een basisplaats aan zit, maar steeds weer genoegen moet nemen met een bijrol. Op het WK vier jaar geleden in Canada bleef ze het hele toernooi op de reservebank en tijdens het gewonnen EK 2017 moest ze het louter doen met invalbeurten.

"Dit is mijn derde toernooi. Ik heb meer dan veertig interlands achter mijn naam staan, maar persoonlijk heeft mijn periode bij Oranje me nog niet veel gebracht. Het lukte de afgelopen jaren aardig om mijn teleurstelling te verbergen, maar het was af en toe wel slikken."

Dolle vreugde bij Roord na haar winnende goal. (Foto: Pro Shots)

'Ik wilde graag van rugnummer twaalf af'

Roord, die deze zomer Bayern München verruilt voor Arsenal, wisselde in de aanloop naar het WK zelfs van rugnummer, omdat twaalf haar tot nog toe weinig geluk bracht. Ze voelde zich soms letterlijk nummer twaalf en speelt daarom dit WK met negentien op haar shirt.

"Ik wilde heel graag van nummer twaalf af. Het was tijd voor iets nieuws en negentien was vrij. Blijkbaar heeft me dat meteen geluk gebracht. Dit is waar ik op hoopte."

De Oldenzaalse mocht in Stade Océane een kwartier voor tijd invallen van bondscoach Sarina Wiegman. "Ik zag vanaf de bank dat het een beetje flets was zoals we speelden. Dan is het lastig om in te vallen, maar ergens had ik wel het gevoel dat ik zou scoren. Gelukkig viel de bal diep in blessuretijd precies goed en kon ik binnenkoppen. Een heerlijk gevoel."

Roord na afloop met Bloodworth (midden) en Martens (rechts). (Foto: ANP)

Oranje speelt zaterdag tegen Kameroen

Door de zwaarbevochten winst op Nieuw-Zeeland gaat Nederland samen met Canada, dat maandag met 1-0 van Kameroen won, aan de leiding in groep E. Zaterdag is Kameroen in Valenciennes de volgende tegenstander van Oranje, dat de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims afsluit tegen Canada.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Canada waren de achtste finales het eindstation voor Oranje.