De Oranjevrouwen zijn het WK in Frankrijk dinsdag begonnen met een zwaarbevochten zege op Nieuw-Zeeland. Invaller Jill Roord kopte in de slotfase de 1-0 op het scorebord in Le Havre.

De middenvelder voorkwam zo een teleurstellend gelijkspel tegen de nummer negentien van de FIFA-ranking. Oranje had wel veel meer balbezit en kreeg aardig wat kansen, maar Nieuw-Zeeland was zowel voor als na rust ook dicht bij een treffer.

Door de zege gaat Nederland samen met Canada, dat maandag met 1-0 van Kameroen won, aan de leiding in groep E. Zaterdag is Kameroen in Valenciennes de volgende tegenstander van Oranje, dat de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims afsluit tegen Canada.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Canada waren de achtste finales het eindstation voor Oranje.

Vreugde na afloop bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Nieuw-Zeeland raakt de lat na fout Bloodworth

Dinsdag in het matig gevulde Stade Océane in Le Havre was het zoals verwacht Oranje dat vanaf het begin een overwicht had. De ploeg van Sarina Wiegman zocht naar een gaatje in de overvolle achterste linie van de Nieuw-Zeelanders, die zowaar wel de eerste grote kans kregen.

Dom balverlies van Dominique Bloodworth in de elfde minuut zorgde ervoor dat Olivia Chance vanaf de rand van het strafschopgebied kon uithalen. Keeper Sari van Veenendaal was geklopt, maar tot opluchting van Bloodworth bracht de lat redding voor Oranje.

Verder was het de regerend Europees kampioen, gesteund door een paar duizend Nederlandse fans, die redelijk wat kansen afdwong. Uit een voorzet van Desiree van Lunteren kopte Vivianne Miedema over en een schotje van Lieke Martens was een prooi voor de Nieuw-Zeelandse keeper Erin Nayler.

Oranje was ook gevaarlijk bij corners, maar tot twee keer toe ontsnapte Nieuw-Zeeland. Op slag van rust leek het wel eindelijk 1-0 te worden. Na goede acties van Miedema en Martens kon Bloodworth van dichtbij inschieten, maar de verdediger raakte de bal verkeerd en dus was het halverwege nog 0-0.

Van Veenendaal hield Nederland met een aantal goede reddingen op de been. (Foto: Pro Shots)

Opnieuw grote kans voor Nieuw-Zeeland

Zonder wissels in de rust werd het in de tweede helft meer een wedstrijd, vooral omdat Nieuw-Zeeland meer aan aanvallen wilde denken. En net als in de eerste helft was het de ploeg van de Schotse bondscoach Tom Sermanni die snel dicht bij een goal was.

Eerst kon Sarah Gregorius een lage voorzet net niet binnenglijden en in de herkansing voorkwam Van Veenendaal met een uiterste krachtinspanning dat de Nieuw-Zeelandse aanvaller alsnog scoorde.

Aan de andere bleven Martens en Miedema de bedrijvigste aanvallers. De vleugelspeelster van FC Barcelona ramde de bal in de korte hoek naast en de spits van Arsenal zag haar inzet rakelings voorlangs gaan. Halverwege de tweede helft liet Miedema nog een goede kans onbenut. Ditmaal schoot ze op de voet van keeper Nayler na een lage voorzet van Van Lunteren.

Roord kopt de bevrijdende 1-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

Alle invallers betrokken bij doelpunt

Doordat de openingstreffer uitbleef, werd het voor Oranje steeds meer een race tegen de klok. Wiegman bracht middenvelder Roord voor Jackie Groenen en verdediger Merel van Dongen voor Kika van Es, maar wachtte lang met een aanvallende wissel. Pas in de slotfase kwam er met Lineth Beerensteyn vers bloed voorin.

Oranje was op het moment dat Beerenseyn inviel bezig met een offensief. Het leek allemaal niets op te leveren, tot in de tweede minuut van de blessuretijd alsnog de bevrijdende 1-0 viel, en wonderwel waren alle drie de invallers daarbij betrokken.

Van Dongen gaf voor, Beerensteyn kopte richting Roord, en zij knikte binnen en zorgde er zo voor dat Oranje met een zwaarbevochten overwinning aan het WK begint.