Vera Pauw is opgestapt als adviseur van het vrouwenteam van Thailand. Dinsdagavond speelt het Aziatische land zijn eerste duel van het WK tegen drievoudig wereldkampioen Verenigde Staten.

Pauw heeft zich ziek gemeld en wil om juridische redenen niet ingaan op de redenen voor haar vertrek. "Je stapt niet zomaar op bij een team drie dagen voor een WK. Dan is er echt wel iets aan de hand", is het enige dat ze wil zeggen tegen de NOS.

De 56-jarige Pauw was in Frankrijk actief als adviseur van bondscoach Nuengrutai Srathongvian. Thailand is voor de tweede keer present op een WK, vier jaar geleden in Canada sneuvelde de ploeg in de groepsfase.

Pauw speelde 89 interlands en was zes jaar bondscoach van Oranje. Ze had in het verleden ook de nationale ploegen van Schotland, Rusland en Zuid-Afrika onder haar hoede.

De wedstrijd tussen Thailand en de VS in Reims begint om 21.00 uur.