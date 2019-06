WK vrouwenvoetbal ·

"We zijn er echt aan toe om te beginnen", vervolgt Wiegman. "We zijn er klaar voor en we weten hoe we het gaan doen. Het is belangrijk dat we meteen goed starten, zodat we met een positief gevoel de rest van het toernooi ingaan. Dit is alweer het vijfde toernooi van de Nederlandse vrouwen. We weten hoe het is om te presteren op een grote toernooi. Dat zien we als iets positiefs en niet als extra druk. We hebben laten zien dat we kunnen winnen van grote landen en mogen dat nu opnieuw gaan doen."