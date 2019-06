Canada is het WK voor vrouwen in Frankrijk begonnen met een nipte overwinning. De ploeg van bondscoach Kenneth Heiner-Møller was maandagavond in de groep van de Oranjevrouwen met 1-0 te sterk voor Kameroen.

Kadeisha Buchanan kroonde zich in Montpellier tot matchwinner bij Canada-Kameroen. De verdediger kopte vlak voor rust raak uit een corner van Janine Beckie.

Kort voor de 1-0 waren de Canadese vrouwen al dicht bij de openingstreffer. Nichelle Prince raakte via de verdediging van Kameroen de buitenkant van de paal.

Kameroen kreeg twintig minuten voor tijd de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Claudine Meffometou kopte net naast uit een hoekschop. In de slotfase verzuimde Canada de marge te verdubbelen.

Voor de Oranjevrouwen begint het WK dinsdag. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het in de eerste groepswedstrijd op tegen Nieuw-Zeeland (aftrap 15.00 uur).

Kameroen is zaterdag in Valenciennes de tweede tegenstander voor Nederland en Canada speelt volgende week donderdag in Reims tegen de regerend Europees kampioen.

Vicewereldkampioen Japan niet langs Argentinië

Eerder op maandag slaagde Japan er in het Parc des Princes niet in om het openingsduel met Argentinië te winnen. De vicewereldkampioen bleef steken op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

De Japanse vrouwen, die het WK van 2011 wonnen en in 2015 de finale van de Verenigde Staten verloren, hadden wel het overwicht in Parijs. Argentinië hield het echter compact achterin en gaf amper grote kansen weg.

Japan werd vooral gevaarlijk uit afstandsschoten, maar keepster Vanina Correa hield haar doel schoon en bezorgde Argentinië voor het oog van ruim 25.000 toeschouwers een verdienstelijke start van het WK.

Door de remise gaat Engeland alleen aan de leiding in groep D. De Engelse vrouwen wonnen zondagavond hun eerste duel in de poulefase met 2-1 van Schotland, dat het vrijdag mag opnemen tegen Japan. Engeland speelt dan tegen Argentinië.