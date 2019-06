Kika van Es blijft definitief bij de selectie van de Oranjevrouwen voor het WK in Frankrijk. De verdediger is voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje en is dinsdag in het openingsduel met Nieuw-Zeeland volledig inzetbaar.

"Het gaat goed met Kika. Ze heeft vandaag volledig mee kunnen trainen en is inzetbaar", zegt bondscoach Sarina Wiegman maandag op de persconferentie.

De kans is groot dat Van Es dinsdag in het het Stade Océane in Le Havre ook direct aan de aftrap staat. "Spelers die fit zijn zullen starten, ik wil spelen met de sterkst mogelijke opstelling", geeft Wiegman aan.

Van Es liep de handblessure vorige week op in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) en moest een operatie ondergaan. Wiegman nam daarom uit voorzorg met Aniek Nouwen een extra speelster mee naar Frankrijk, maar zij moet nu naar huis.

De 27-jarige Van Es wacht nog op haar debuut op een WK. Vier jaar geleden miste ze het mondiale eindtoernooi in Canada, waarop Oranje in de achtste finales werd uitgeschakeld, vanwege een beenbreuk.

De wedstrijd tussen van Oranje tegen Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur. Daarna volgen in groep E nog de duels met Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).