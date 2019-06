Kika van Es blijft definitief bij de selectie van de Oranjevrouwen voor het WK in Frankrijk. De verdediger is voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje en is dinsdag in het openingsduel met Nieuw-Zeeland volledig inzetbaar.

"Het gaat goed met Kika. Ze heeft vandaag volledig mee kunnen trainen en is inzetbaar", zegt bondscoach Sarina Wiegman maandag op de persconferentie.

De kans is groot dat Van Es dinsdag in het het Stade Océane in Le Havre ook direct aan de aftrap staat. "Spelers die fit zijn zullen starten, ik wil spelen met de sterkst mogelijke opstelling", geeft Wiegman aan.

Van Es liep de handblessure ruim een week geleden op in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) en moest een operatie ondergaan. Wiegman nam daarom uit voorzorg met Aniek Nouwen een extra speelster mee naar Frankrijk, maar zij moet nu naar huis.

Sinds de operatie traint Van Es met een brace om haar onderarm. Voor Wiegman is ze normaal gesproken de eerste keus als linksback, met Merel van Dongen als back-up.

De 27-jarige Van Es wacht nog op haar debuut op een WK. Vier jaar geleden miste ze het mondiale eindtoernooi in Canada vanwege een beenbreuk.

Kika van Es brak haar middenhandsbeentje in de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië. (Foto: VI Images)

'Gewonnen EK geeft ons extra vertrouwen'

De Oranjevrouwen debuteerden vier jaar geleden op een WK en schopten het in Canada tot de achtste finales. Daarin was Japan te sterk. Door het gewonnen EK van 2017 is het verwachtingspatroon echter compleet veranderd.

"Die EK-winst geeft ons extra vertrouwen", verzekert Wiegman, die sinds januari 2017 bondscoach is. "Dat hebben we laten zien tijdens de kwalificatiereeks voor het WK. Nu willen we iedereen laten zien hoe goed we zijn." Bang voor extra druk is ze niet. "We weten dat er veel ons wordt verwacht, maar dat doen we zelf ook."

De wedstrijd tussen Oranje en Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur. Daarna volgen in groep E nog de duels met Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).