Engeland is het WK voor vrouwen in Frankrijk zondag begonnen met een 2-1-overwinning op Schotland. Brazilië startte met een 3-0-zege op Jamaica sterk aan het toernooi.

Engeland kwam in Nice na een klein kwartier op voorsprong via een rake penalty van Nikita Parris. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip vanwege hands van Nicola Docherty.

Vijf minuten voor rust schoot Ellen White de 2-0 binnen. Schotland kwam elf minuten voor tijd nog terug via een treffer van Claire Emslie, maar de Engelsen gaven de winst niet meer uit handen.

Engeland geldt als een van favorieten voor de wereldtitel. De 'Three Lionesses' werden vier jaar geleden bij het vorige WK derde. Schotland debuteert op een mondiaal eindtoernooi.

Engeland en Schotland zijn in groep D ingedeeld bij Argentinië en Japan. Die twee landen staan maandag tegenover elkaar.

Brazilië viert een van de treffers van Cristiane. (Foto: Pro Shots)

Cristiane leidt Brazilië met hattrick naar winst

Alle doelpunten van Brazilië tegen Jamaica werden gemaakt door Cristiane. De 34-jarige spits van São Paulo staat na haar hattrick op 86 treffers in 118 interlands.

Cristiane scoorde in de 15e, 50e en 64e minuut tegen Jamaica, dat als nummer 53 van de FIFA-ranglijst op papier de zwakste ploeg van het WK is. Bij de laatste twee treffers bleek via de doellijntechnologie dat de bal de lijn volledig gepasseerd was.

Bij een 1-0-stand miste Andressa nog een strafschop voor Brazilië, waar sterspeler Marta op de bank bleef. De zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar is op de weg terug van een dijbeenblessure.

Dankzij de ruime zege in Grenoble gaat Brazilië aan de leiding in groep C. Eerder op de dag boekte poulegenoot Italië in Valnciennes een verrassende 2-1-zege op Australië.

Italië boekte in blessuretijd een verrassende zege op Australië. (Foto: Pro Shots)

Outsider Australië in blessuretijd onderuit

Italië zorgde voor een verrassing door in blessuretijd met 1-2 van Australië te winnen. Als nummer zes van de FIFA-ranking zijn de 'Matildas' een outsider op het WK in Frankrijk. Italië staat negen plekken lager op de mondiale ranglijst.

Sam Kerr zette Australië halverwege de eerste helft op voorsprong door de rebound te benutten, nadat ze zelf een strafschop had gemist. Italië kwam kort na rust op gelijke hoogte dankzij Barbara Bonansea, die gepruts in de Australische achterhoede afstrafte.

De 27-jarige spits van Juventus werd in de vijfde minuut blessuretijd de heldin van Italië toen ze opnieuw scoorde. Ze kopte van dichtbij raak na een hoge vrije trap.

Voor de Oranjevrouwen begint het toernooi dinsdag met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Barbara Bonansea is het middelpunt van de feestvreugde bij Italië. (Foto: Pro Shots)