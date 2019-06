De Nederlandse voetbalsters hebben zondag in aanloop naar de eerste groepswedstrijd op het WK met een volledige groep getraind. Dominique Bloodworth, die twee dagen eerder nog apart haar oefeningen afwerkte, was er ook weer bij.

Bloodworth kampte met bovenbeenklachten en sloeg daarom vrijdag uit voorzorg de groepstraining over. De verdediger zei toen al te verwachten in de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewoon te kunnen spelen.

Voor Nederland begint het toernooi dinsdag om 15.00 uur in het Stade Océane in Le Havre. Na het duel met Nieuw-Zeeland neemt Oranje het in de groep ook nog op tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).

Sarina Wiegman zag alle 24 speelsters zondag verschijnen op het veld van het Stade Jules Ladoumègue in Le Havre. De bondscoach stuurde de aanwezige pers na zo'n twintig minuten weg. Ze wilde in beslotenheid verder trainen.

Van Es traint nog met brace om arm

Kika van Es verscheen eveneens weer op het veld, al draagt de linksback nog steeds een beschermende brace om haar linkeronderarm.

De linksback liep vorige week in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) een gebroken middenhandsbeentje op en moest een operatie ondergaan. Wiegman nam daarom uit voorzorg met Aniek Nouwen een extra speelster mee naar Frankrijk.

Wiegman moet uiterlijk maandag beslissen of ze Van Es bij de groep houdt of dat Nouwen haar vervangt in de WK-selectie van 23 vrouwen.