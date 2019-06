Duitsland is het WK voor vrouwen in Frankrijk begonnen met een nipte overwinning. De regerend olympisch kampioen was in Rennes met 1-0 te sterk voor China. In dezelfde groep rekende Spanje af met Zuid-Afrika: 3-1.

Giulia Gwinn kroonde zich in de 66e minuut tot matchwinner bij Duitsland. De negentienjarige middenvelder van SC Freiburg schoot fraai raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Duitsland geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel. 'Die Nationalelf' werden in 2003 en 2007 wereldkampioen en eindigden als vierde op het laatste WK.

China doet voor de zevende keer mee aan een WK. In 1999 was het land verliezend finalist en vier jaar geleden waren de kwartfinales het eindstation.

Jennifer Hermoso benutte twee penalty's voor Spanje tegen Zuid-Afrika. (Foto: Pro Shots)

Spanje buigt achterstand om tegen Zuid-Afrika

In Le Havre kwam Zuid-Afrika, dat debuteert op het WK, in de eerste helft verrassend op voorsprong tegen Spanje via een treffer van Thembi Kgatlana. Na rust bogen de Spaanse vrouwen, die vier jaar geleden strandden in de groepsfase, de achterstand om.

Jennifer Hermoso zorgde twintig minuten voor tijd uit een penalty, die werd toegekend na tussenkomst van de VAR, voor de gelijkmaker. In de slotfase was ze opnieuw trefzeker vanaf 11 meter en bepaalde Lucía García de eindstand.

De eerste rode kaart van het toernooi was voor Nothando Vilakazi. De Zuid-Afrikaanse verdediger kreeg acht minuten voor tijd haar tweede gele kaart.

De Noorse vrouwen vieren de openingstreffer tegen Nigeria. (Foto: Pro Shots)

Noorwegen eenvoudig langs Nigeria

In groep A startte Noorwegen het toernooi in Reims met een simpele zege op Nigeria: 3-0. Guro Reiten, Lisa-Marie Utland en Osinache Ohale (eigen doelpunten) waren in de eerste helft trefzeker.

Noorwegen, dat in 1995 wereldkampioen werd en bij het vorige WK in de achtste finales werd uitgeschakeld, moet het zonder Ada Hegerberg stellen. De wereldvoetbalster van het jaar wil niet in actie komen vanwege "een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers" in haar vaderland.

In dezelfde poule haalde gastland Frankrijk vrijdagavond in de openingswedstrijd met 4-0 uit tegen Zuid-Korea.