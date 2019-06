Duitsland is het WK voor vrouwen in Frankrijk begonnen met een nipte overwinning. De regerend olympisch kampioen was in Rennes met 1-0 te sterk voor China.

Giulia Gwinn kroonde zich in de 66e minuut tot matchwinner bij Duitsland. De negentienjarige middenvelder van SC Freiburg schoot fraai raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Duitsland geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel. 'Die Nationalelf' werden in 2003 en 2007 wereldkampioen en eindigden als vierde op het laatste WK. China was in 1999 verliezend finalist en reikte vier jaar geleden tot de kwartfinales.

Duitsland en China zijn in groep B ingedeeld bij Spanje en Zuid-Afrika. Die twee landen spelen om 18.00 uur tegen elkaar in Le Havre.

Later op de dag komen ook Noorwegen en Nigeria nog in actie. Zij behoren tot groep A, waarin Frankrijk vrijdagavond de openingswedstrijd tegen Zuid-Korea met 4-0 won.