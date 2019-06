De Nederlandse voetbalsters kunnen tijdens de drie groepswedstrijden op het WK in Frankrijk op veel steun rekenen. Via de website van de KNVB zijn zo'n 25.000 kaarten verkocht voor de groepsduels met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

De tweede wedstrijd, op zaterdag 15 juni in Valenciennes, is met afstand het populairst. Volgens de KNVB zitten dan zeker 13.500 Oranjefans in het Stade du Hainaut van Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk op zo'n 3,5 uur rijden van Utrecht.

Voor de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, dinsdag in kustplaats Le Havre, zijn 5.100 kaarten verkocht. Naar het laatste groepsduel met Canada, op donderdag 20 juni in Reims, gaan zeker 6.100 Nederlandse fans.

De KNVB rekent erop dat in de stadions nog aanzienlijk meer Nederlandse fans zullen zitten, die via andere manieren aan kaarten zijn gekomen. De stadions in Le Havre, Valenciennes en Reims hebben allemaal een capaciteit tussen de 21.000 en ruim 25.000 toeschouwers.

De FIFA liet eerder weten dat twaalf WK-duels zijn uitverkocht. De wereldvoetbalbond heeft circa één miljoen kaarten verkocht.

WK begint vrijdagavond

Het achtste WK in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal gaat vrijdag van start met de wedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea in het Parc des Princes in Parijs.

Nederland doet pas voor de tweede keer mee aan het mondiale eindtoernooi. De regerend Europees kampioen werd vier jaar geleden in Canada in de achtste finales uitgeschakeld door Japan.