Dominique Bloodworth heeft vrijdag in Le Havre de groepstraining van de Oranjevrouwen overgeslagen. De verdediger verscheen wel op het veld, maar deed apart van de groep alleen oefeningen met de fysiotherapeut.

Bloodworth heeft wat last van een bovenbeen en wil geen risico nemen met het oog op de eerste wedstrijd van Nederland op het WK, dinsdag tegen Nieuw-Zeeland.

Tegenover de afwezigheid van Bloodworth stond de terugkeer bij de groep van Kika van Es. De linksback liep zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Australië (3-0-zege) een gebroken middenhandsbeentje op en moest twee dagen later een operatie ondergaan.

Van Es reisde dinsdag in het spoor van de anderen 'Leeuwinnen' wel naar Le Havre, maar om haar gekwetste hand te ontzien, sloeg ze de eerste groepstrainingen over. Ze sloot vrijdag weer voorzichtig aan.

Vanwege de blessure van Van Es en daarmee de onduidelijkheid of ze wel of niet in actie kan komen tegen Nieuw-Zeeland, is Aniek Nouwen voorlopig aan de selectie toegevoegd.

Honderden schoolkinderen op tribune

De training van vrijdag werd afgewerkt in het Stade Jules Ladoumegue, waar honderden schoolkinderen op de tribune zaten. De speelsters namen na afloop van de sessie alle tijd voor hen door op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen.

Nederland-Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur in het Stade Océane in Le Havre. Oranje neemt het in de groepsfase vervolgens ook nog op tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).

Het achtste WK in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal gaat vrijdag al van start met de wedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea in het Parc des Princes in Parijs.

Nederland doet pas voor de tweede keer mee aan het mondiale eindtoernooi. De regerend Europees kampioen werd vier jaar geleden in Canada in de achtste finales uitgeschakeld door Japan.