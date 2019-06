Dominique Bloodworth heeft vrijdag in Le Havre de groepstraining van de Oranjevrouwen overgeslagen. De verdediger verscheen wel op het veld, maar deed apart van de groep alleen oefeningen met de fysiotherapeut.

"Het is wat stijf. Niet zorgwekkend, maar ik wil geen risico nemen", zei de 24-jarige Limburgse na de training, waarin ze het na een klein uur voor gezien hield.

Bloodworth, die Arsenal na het WK verruilt voor VfL Wolfsburg, denkt dinsdag gewoon te kunnen spelen in de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Tegenover de afwezigheid van Bloodworth stond de terugkeer bij de groep van Kika van Es, die een brace om haar linkeronderarm droeg. De linksback liep zaterdag in de gewonnen oefeninterland tegen Australië (3-0) een gebroken middenhandsbeentje op en moest twee dagen later een operatie ondergaan.

Van Es reisde dinsdag in het spoor van de anderen 'Leeuwinnen' wel naar Le Havre, maar om haar gekwetste hand te ontzien, moest ze de eerste groepstrainingen aan zich voorbij laten gaan. Ze sloot vrijdag weer voorzichtig aan.

Van Es sloeg alleen de afsluitende partijtjes over, waarin vooral het team van Shanice van de Sanden op luide aanmoedigingen van de honderden aanwezige scholieren op de tribunes kon rekenen.

Honderden schoolkinderen op tribune

Vanwege de blessure van Van Es en daarmee de onduidelijkheid of ze wel of niet in actie kan komen tegen Nieuw-Zeeland, is Aniek Nouwen voorlopig aan de selectie toegevoegd.

"De breuk is met een plaatje en schroeven vastgezet. Ik ging van het ergste uit. Maar de medische staf is heel tevreden over hoe het nu gaat. Ik ben heel snel en goed geholpen. Nu heb ik de volle focus op dinsdag", zei Van Es vrijdag.

Nederland-Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur in het Stade Océane in Le Havre. Oranje neemt het in de groepsfase vervolgens ook nog op tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).

Het achtste WK in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal gaat vrijdag al van start met de wedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea in het Parc des Princes in Parijs.

Nederland doet pas voor de tweede keer mee aan het mondiale eindtoernooi. De regerend Europees kampioen werd vier jaar geleden in Canada in de achtste finales uitgeschakeld door Japan.