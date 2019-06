De Franse voetbalsters hebben deze week in aanloop naar de openingswedstrijd op het WK tegen Zuid-Korea gesproken met de nationale mannenploeg. Ze kregen tips over de extra druk die komt kijken bij het spelen van een toernooi in eigen land.

De nationale ploegen kwamen elkaar tegen op het trainingscomplex van Clairefontaine, waar de mannen zich voorbereidden op een oefenwedstrijd tegen Bolivia. 'Les Bleus' bereikten in 2016 bij het EK in eigen land de finale, waarin werd verloren van Portugal. De huidige bondscoach Didier Dechamps won in 1998 voor eigen publiek de wereldtitel.

"We hebben samen geluncht en er uitgebreid over gesproken", zei de bondscoach van de vrouwenploeg, Corinne Diacre, donderdag op een persconferentie. "We weten dat spelen in eigen land een ander soort druk met zich meebrengt, maar iedereen zal daar op zijn eigen manier mee omgaan."

"Ik kan niet in de hoofden van al mijn speelster kruipen, maar het zal toch vooral positieve energie moeten geven. We zullen gaan spelen in een vol stadion met een prachtige ambiance. Toch is het belangrijk om ons niet te veel te laten afleiden en gefocust te blijven."

De speelsters moesten het trainingscomplex overigens vlak na de gezamenlijke lunch verlaten om plaats te maken voor de mannen. "Daar was kritiek op", weet Diacre. "Maar ik had daar geen enkel probleem mee. We wisten van tevoren precies wat de afspraken waren."

Bondscoach Corinne Diacre en aanvoerder Amandine Henry in het Parc des Princes, waar vrijdag het openingsduel wordt gespeeld. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb helaas geen toverstaf'

Hoewel de verwachtingen hoog zijn, vallen de prestaties van de Françaises op grote toernooien vaak tegen. Bij het vorige WK, de afgelopen twee EK's en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro was de kwartfinale het eindstation voor de huidige nummer vier op de FIFA-wereldranglijst.

"We hebben geen enkele garantie dat dit wel ons jaar gaat worden", geeft de 44-jarige bondscoach toe. "Maar we hebben ambities en willen absoluut progressie boeken." Om er lachend aan toe te voegen: "Helaas heb ik geen toverstaf. Ik had er een besteld, maar die arriveert waarschijnlijk pas met Kerstmis."

De openingswedstrijd tussen Frankrijk en Zuid-Korea wordt vrijdagavond om 21.00 uur gespeeld in het Parc des Princes in Parijs. Noorwegen en Nigeria zijn op respectievelijk 12 en 17 juni de andere tegenstanders in groep A.