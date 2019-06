Oranje heeft Lieke Martens, de Gouden Bal-winnares van 2017, en Vivianne Miedema, de beste speelster van de Engelse competitie, maar er zijn op het WK in Frankrijk veel meer sterren actief. Een overzicht van de bijzonderste spelers van dit toernooi.

Samantha Kerr (25 jaar Australië): Turnende doelpuntenmachine

Niet alleen de doelpunten van Samantha Kerr zijn haar handelsmerk, ook haar manier van juichen. Als een volleerd turner gooit de 25-jarige aanvaller er na vrijwel elke goal een salto en een backflip uit. En dat gebeurt nogal eens, want Kerr is topscorer aller tijden van zowel de Australische als de Amerikaanse competitie.

Opvallend is dat Kerr niet scoorde op de WK's van 2011 en 2015, maar gezien haar productie in de laatste jaren is het bijna een zekerheidje dat ze in Frankrijk wel doel treft. De Amerikaanse zender ESPN zette haar deze week zelfs bovenaan de lijst met 25 speelsters van wie het meest verwacht mag worden dit WK.

Tijdens het 'uitzwaaiduel' in Eindhoven was Kerr tegenstander van Oranje. (Foto: VI Images)

Marta (33 jaar, Brazilië): Vrouwelijke Ronaldinho

Tik de naam Marta in op YouTube en geniet, want de Braziliaanse is met haar trucs misschien wel de spectaculairste speler op het WK. De bijnaam van Marta, die op clubniveau voor het Amerikaanse Orlando Pride speelt, luidt niet voor niets de 'vrouwelijke Ronaldinho'.

Overigens is haar erelijst wel een stuk langer dan die van de echte Ronaldinho. De aanvaller, die zeventien jaar geleden debuteerde voor haar land en op het duizelingwekkende aantal van 110 interlandgoals staat, werd liefst zes keer (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2018) verkozen tot de beste speelster van de wereld.

Ook kreeg ze al eens de prijs voor de beste speelster van een WK, maar dat is al twaalf jaar geleden. Wereldkampioen werd Marta nooit, en omdat de jaren beginnen te tellen, is dit misschien wel de laatste kans op een mondiale hoofdprijs met haar land.

Marta speelt al zeventien jaar voor het Braziliaanse elftal. (Foto: Getty Images)

Wendie Renard (28 jaar, Frankrijk): Complete verdediger

Voor het betere defensieve werk moet je bij Wendie Renard zijn. Op basis van de statistieken van het vorige WK, het EK en de Olympische Spelen is de op Martinique geboren Française namelijk de meest complete verdediger van allemaal.

Op haar zestiende debuteerde Renard al bij Olympique Lyon en nog altijd staat ze onder contract bij de club die in het vrouwenvoetbal de succesvolste formatie ter wereld heeft.

Met Renard als een van de steunpilaren kroonde Lyon zich de laatste dertien seizoenen tot kampioen van Frankrijk en vorige maand werd voor de zesde keer in negen seizoen de Champions League gewonnen. Nu wil de 108-voudig international een hoofdprijs met haar land.

Renard debuteerde in 2011 in het Franse elftal. (Foto: Pro Shots)

Carli Lloyd (36 jaar, Verenigde Staten): Architect van de mooiste WK-goal

Waar de Amerikaanse mannen steevast veroordeeld zijn tot een bijrol op het WK (als ze zich al plaatsen), behoren de vrouwen tot de absolute wereldtop. Het land dat drie van de zeven eerdere WK's won, is ook dit jaar topfavoriet voor de titel.

De Amerikanen zijn fitter, sterker en hebben met acht speelsters met minimaal honderd interlands bovenal meer ervaring dan menig ander deelnemer. De grootste ster in het sterrenensemble is misschien wel Carli Lloyd, die 274 interlands achter haar naam heeft staan en in 2015 en 2016 werd verkozen tot beste speelster ter wereld.

Op het vorige WK kende ze haar moment suprême in de gewonnen finale tegen Japan, toen ze de Japanse keeper klopte met een schot van 50 meter. Enkele maanden later behoorde die goal - samen met treffers van Lionel Messi en Carlos Tévez - tot de laatste tien genomineerden voor de Puskas Award, de prijs voor de mooiste goal van het jaar.

Lloyd debuteerde in 2005 in het Amerikaanse elftal. (Foto: Pro Shots)

Fran Kirby (24 jaar, Engeland): Engelse 'mini-Messi'

Op het WK van 2015 brak de jonge Fran Kirby door met een doelpunt tegen Mexico. Het was voor de toenmalige Engelse bondscoach Mark Sampson aanleiding om haar de bijnaam 'mini-Messi' te geven, verwijzend naar haar lengte - Kirby is slechts 1,57 meter lang - én haar speelstijl.

Echt blij was Kirby er niet mee. De bijnaam zorgde voor een torenhoog verwachtingspatroon, maar vier jaar later heeft ze haar belofte wel ingelost. De aanvaller van Chelsea werd in 2018 verkozen tot speelster van het jaar in de Engelse competitie en scoorde dit seizoen vijf keer in de Champions League.

Vreugde bij Kirby na een doelpunt in oktober 2018 tegen Australië. (Foto: Pro Shots)

Formiga (41 jaar, Brazilië): Vrouw die van geen ophouden weet

Bij de mannen zijn de Duitser Lothar Matthäus en de Mexicanen Antonio Carbajal en Rafael Márquez recordhouders met vijf WK-deelnames, maar dat stelt weinig voor bij de lijst van Formiga. De 160-voudig Braziliaans international was er op het wereldkampioenschap 1995 al bij in Zweden en de editie van 2019 wordt haar zevende WK. Daarmee is Formiga uiteraard recordhouder.

Met haar 41 jaar is Formiga, die op clubniveau actief is bij Paris Saint-Germain, ook qua leeftijd de meest ervaren speelster van dit WK. Ter vergelijking: ze is 25 jaar ouder dan de zestienjarige Australische Mary Fowler, de jongste speelster van het toernooi.

Formiga in april 2019 in actie tegen Schotland. (Foto: VI Images)

Cristine Sinclair (35 jaar, Canada): Superster op recordjacht

Cristine Sinclair is al een superster, en vooral in eigen land waar ze is opgenomen in de nationale Walk of Fame. Al jaren behoort de aanvaller tot de beste spelers ter wereld en op dit WK lonkt een nieuwe mijlpaal.

Na 281 interlands staat de doelpuntenteller van Sinclair op het bizarre aantal van 181. Wereldrecordhouder is de in 2015 gestopte Abby Wambach met 184 interlandtreffers, en dus is het niet ondenkbaar dat Sinclair haar dit WK passeert. Oranje, tegenstander van Canada in de groepsfase, is gewaarschuwd.

Sinclair debuteerde in 2000 in het Canadese elftal. (Foto: Pro Shots)