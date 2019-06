Een Australisch initiatief om het prijzengeld bij het WK voor vrouwen gelijk te trekken met het mannentoernooi krijgt dinsdag steun van de internationale vakbond FIFPro. Zij hopen dat de premies nog voor het WK in Frankrijk dat deze week begint fors verhoogd worden.

Het totale prijzengeld van het WK voor vrouwen bedraagt dit jaar bijna 27 miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het WK van 2015 in Canada, maar slechts een fractie ten opzichte van het WK voor mannen in Rusland van vorig jaar. De deelnemende landen konden daar 357 miljoen euro verdelen.

"Hoewel de FIFA en sommige landelijke bonden stappen hebben gezet om het vrouwenvoetbal te verbeteren, zijn deze niet significant en snel genoeg", zegt FIFPro in een verklaring.

"Vrouwelijke voetballers wereldwijd verdienen een gelijke behandeling ten opzichte van hun mannelijke collega's. Dit geldt voor reisomstandigheden, accommodaties, medische begeleiding en financiële compensatie", aldus de FIFPro.

Donderdag en vrijdag organiseert de FIFA in Parijs de 'Women's Football Convention', waar politici en voetbalbestuurders in gesprek gaan.

De spelersvakbond heeft goede hoop dat de onderhandelingen snel resultaat opleveren. "De FIFA is de laatste weken akkoord gegaan om opnieuw te onderhandelen over de omstandigheden voor het vrouwenvoetbal. Wij zijn vastberaden om blijvende progressie te maken voor de speelsters."

Prijzengeld WK's mannen en vrouwen WK mannen 2014: 320 miljoen euro

WK mannen 2018: 357 miljoen euro

WK vrouwen 2015: 13,4 miljoen euro

WK vrouwen 2019: 26,8 miljoen euro

Verschil 2014/2015: 306,6 miljoen euro

Verschil 2018/2019: 330,2 miljoen euro

'FIFA heeft eigen vermogen van ruim 2 miljard'

De steun van de FIFPro is een reactie op een campagne van de Australische spelersvakbond PFA. Die wil dat het prijzengeld voor het WK in Frankrijk gelijk wordt getrokken met het mannentoernooi. Op de website Ourgoalisnow.com wordt spelers opgeroepen om zich op sociale media te uiten over de ongelijkheid.

"Voetballende vrouwen zijn slachtoffer van discriminatie", zegt PFA-voorzitter John Didulica. "De vakbond zal de speelsters bijstaan in hun strijd voor een gelijkwaardige behandeling. Er zijn geen juridische of praktische redenen waarom dit niet voor de start van het toernooi opgelost kan worden."

De PFA benadrukt dat de FIFA een eigen vermogen heeft van 2,46 miljard. "Als het prijzengeld van het WK voor vrouwen gelijk wordt getrokken met het mannentoernooi, dan hoeft de FIFA daar minder dan 15 procent van de financiële reserves voor aan te spreken."

KNVB trekt commerciële vergoedingen gelijk

De KNVB maakte maandag bekend dat de commerciële vergoedingen van de Oranjevrouwen gelijk worden getrokken aan die van het mannenteam. Ook in andere landen vragen nationale vrouwenteams om hogere vergoedingen.

In de Verenigde Staten werd de bond door de speelsters voor de rechter gesleept om gelijke vergoedingen en omstandigheden af te dwingen. Ada Hegerberg, de Noorse wereldvoetbalster van het jaar, speelt niet in de nationale ploeg zolang de betalingen ongelijk zijn.

Daardoor mist ze het WK dat vrijdag om 21.00 uur begint met Frankrijk tegen Zuid-Korea. Nederland speelt dinsdag zijn eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.