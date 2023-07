Pas vier jaar geleden, bij het WK in Canada, werd het aantal deelnemers verder uitgebreid. Toen mochten voor het eerst 24 landen meedoen, waaronder Nederland dat toen het officiële debuut maakte. Bij het toernooi in Frankrijk wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de VAR.

In 1999, toen het toernooi in de Verenigde Staten werd gehouden, werd het aantal landen opgevoerd naar zestien. Bovendien werd vanaf dat moment louter een beroep gedaan op vrouwelijke arbiters en officials.

Het eerste WK voor vrouwen werd pas in 1991 gehouden. Het toernooi in China, dat bestond uit twaalf landen en werd gewonnen door de Verenigde Staten, kwam drie jaar na een succesvolle proef met een invitatietoernooi. Nederland was op dat 'testtoernooi' een van de aanwezige landen.

Amerikaanse voetbalsters gehuldigd met grote parade in New York

WK vrouwenvoetbal 2019

Het WK voetbal voor vrouwen is op 7 juni begonnen met de wedstrijd tussen organisator Frankrijk en Zuid-Korea. De finale wordt op 7 juli in Lyon gespeeld.

Groepsduels Oranje

Dinsdag 11 juni (15.00 uur): Nieuw-Zeeland-Nederland

Zaterdag 15 juni (15.00 uur): Nederland-Kameroen

Donderdag 20 juni (18.00 uur): Nederland-Canada

Waar wordt het WK uitgezonden?

De NOS heeft de uitzendrechten verkregen voor alle wedstrijden op het in Frankrijk. De meeste duels, waaronder alle wedstrijden van de Oranjevrouwen en alle wedstrijden na de groepsfase, worden live op tv uitgezonden.

Bovendien worden alle 52 wedstrijden op de website van de NOS uitgezonden. De wedstrijden van de Nederlandse vrouwen worden op NPO 1 uitgezonden, net als de finale. De meeste anders duels zijn op NPO 3 te zien.

Prijzengeld op het vrouwen WK

Hoewel het prijzengeld op het WK voor vrouwen niet eens in de buurt komt van dat van de mannen, verdienen de vrouwen wel veel meer ten opzichte van het vorige WK in 2015 in Canada. Het totale bedrag is van 15 miljoen dollar (13,4 miljoen euro) naar 50 miljoen dollar (44,75 miljoen euro) gestegen. Ter vergelijking: bij de mannen werd vorig jaar in Rusland ruim 350 miljoen euro verdeeld.

Verdeling prijzengeld

Winnaar: 3,5 miljoen euro

3,5 miljoen euro Verliezend finalist: 2,3 miljoen euro

2,3 miljoen euro Derde plaats: 1,8 miljoen euro

1,8 miljoen euro Vierde plaats: 1,4 miljoen euro

1,4 miljoen euro Plek 5-8: 1,3 miljoen euro

1,3 miljoen euro Plek 9-16: 900.000 euro

900.000 euro Plek 17-24: 670.000 euro Onder alle landen wordt ook nog 17,8 miljoen euro verdeeld om onder meer onkosten te dekken

Eerdere winnaars

2015: Verenigde Staten

Verenigde Staten 2011: Japan

Japan 2007: Duitsland

Duitsland 2003: Duitsland

Duitsland 1999: Verenigde Staten

Verenigde Staten 1995: Noorwegen

Noorwegen 1991: Verenigde Staten

Dit zijn de favorieten op het WK

Verenigde Staten: De Amerikaanse vrouwen verdedigen in Frankrijk hun titel. Het land voert al jaren de wereldranglijst aan en verloor de afgelopen twee jaar slechts één interland. Dat gebeurde begin dit jaar tegen Frankrijk. Bondscoach Jill Ellis kan een beroep doen op ervaren speelsters als Alex Morgan, Megan Rapinoe en Carli Lloyd.

Frankrijk: Dat het thuisvoordeel een grote rol speelt, lieten de mannen vorig jaar al zien. De Franse ploeg steunt op een groot aantal speelsters van Olympique Lyon, dat al jaren het Europese voetbal domineert. Frankrijk werd nog nooit wereldkampioen, maar met speelsters als Wendie Renard, Amandine Handry en Eugénie Le Sommer heeft het land dit jaar een goede kans.

Duitsland: Bij elk toernooi gelden de Duitse vrouwen als een van de favorieten, ook al dateert de laatste wereldtitel van 2007. Het elftal kent zelden zwakke plekken en ook dit jaar kan bondscoach Martina Voss-Tecklenburg beschikken over een sterke as, met onder anderen Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsán en Lena Gössling.

Engeland: Het Engelse voetbal is de laatste jaren sterk in opkomst, mede dankzij de recent opgerichte FA Women's Super League. Vier jaar geleden eindigde de ploeg nog als derde en dit jaar hoopt de ploeg van bondscoach Phil Neville op de finale. Hij kan beschikken over ervaren krachten als Steph Houghton en Jill Scott en de bijzonder trefzekere Nikita Parris.

Nederland: Hoewel bondscoach Sarina Wiegman niet wil spreken van een favorietenrol, behoort de Europees kampioen toch ook zeker tot de kanshebbers. Oranje doet pas voor de tweede keer mee aan het WK, maar moet gezien de spelersgroep in staat worden geacht ver te komen. Lieke Martens werd twee jaar geleden niet voor niets tot Voetbalster van het Jaar uitgeroepen. Met spits Vivianne Miedema en spelmaker Jackie Groenen hebben de Oranjevrouwen nog meer ijzers in het vuur.