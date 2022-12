Milieuactivisten starten zaak tegen FIFA om 'klimaatneutraal WK'

Milieuactivisten zijn bij de Zwitserse Commissie voor Integriteit een zaak gestart tegen de FIFA. De wereldvoetbalbond beweerde in reclames dat het WK voetbal in Qatar klimaatneutraal was, maar volgens de activisten was die reclame misleidend.

De FIFA kondigde het grootste voetbaltoernooi ter wereld aan als het eerste "volledig klimaatneutrale toernooi". Diverse media, klimaatonderzoekers en milieuactivisten concludeerden dat de claim van de FIFA onjuist was. De bond heeft deze beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.

Nog voor de start van het WK op 20 november waarschuwden consumentenadvocaten de FIFA voor "greenwashing" en eisten ze dat "misleidende" reclame-uitingen werden verwijderd.

"We willen dat de FIFA haar middelen inzet voor het vermijden van emissies in plaats van greenwashing", zegt Christian Lüthi, algemeen directeur van Climate Alliance, de groep die de zaak is gestart.

"We zijn ervan overtuigd dat de commissie de schendingen van eerlijke reclame door de FIFA veroordeelt en een duidelijk signaal afgeeft."

Argentinië kroonde zich op het toernooi in Qatar tot wereldkampioen. De ploeg van sterspeler Lionel Messi versloeg in de finale Frankrijk na verlenging en strafschoppen.

