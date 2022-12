Frankrijk roept FIFA op tot actie om 'zielige' uitspraken van Argentijnse keeper

Het wangedrag van de Argentijnse keeper Emiliano Martínez na de gewonnen wereldtitel heeft veel kwaad bloed gezet in Frankrijk. Twee ministers en de voorzitter van de Franse voetbalbond zijn boos na enkele uithalen naar de Franse sterspeler Kylian Mbappé en roepen de FIFA op tot actie.

Martínez vroeg na zijn heldenrol in de penaltyserie, die Argentinië voor het eerst sinds 1986 de wereldtitel opleverde, om een minuut stilte in een kleedkamer vol feestende spelers: "Want Mbappé is dood!"

Ook tijdens de busparade door de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires misdroeg Martínez zich. Hij stond te zwaaien met een kartonnen bord met daarop het hoofd van Mbappé. Enkele Argentijnse fans hadden daarvoor soortgelijke borden in brand gestoken of op een pop geplakt, alsof Mbappé een baby was.

Mbappé scoorde drie keer in de finale (3-3) en benutte in de beslissende serie een penalty tegen Martínez, maar kon daarmee een Argentijnse titel niet voorkomen. Martínez was de grote man bij Argentinië door twee strafschoppen te pakken. Na afloop werd hij uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi. Hij baarde opzien door de trofee op een bijzondere manier in ontvangst te nemen.

De Franse sportminister Amélie Oudéa-Castéra noemt het gedrag van Martínez "vulgair", "zielig" en "ongepast". "De Fransen spelers waren gracieuze verliezers. De Argentijnen toonden zich onelegante winnaars", zei ze vrijdag, vijf dagen na de finale, tegen de Franse radiozender RTL. "Ik vond het erg onaangenaam om hun gedrag te zien."

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire vindt dat de FIFA actie moet ondernemen. "Sport draait om eerlijk spel en respect voor de tegenstander. Het is ongepast om een ploeg die verloren heeft te beledigen."

Voor de appgebruikers: tik op de video om de sneer van Emiliano Martínez in de kleedkamer naar Kylian Mbappé te bekijken.

Franse bond stuurde al boze brief naar Argentinië

De uitspraken van de Franse ministers volgen na een brief van de Franse voetbalbond aan de Argentijnse voetbalbond. Bondsvoorzitter Noël Le Graët vindt dat de Argentijnse spelers, en dan met name Martínez, over de schreef zijn gegaan.

"Ik vind deze excessen abnormaal", verklaarde Le Graët in de Franse krant Ouest-France. "Zeker in een sportwedstrijd. Ik kan het moeilijk begrijpen. Het gedrag van Martínez gaat te ver. Het gedrag van Mbappé is voorbeeldig geweest."

Martínez is niet de enige Argentijn die in Frankrijk onder een vergrootglas ligt. Ook Sergio Agüero moet het ontgelden. De oud-speler, die in Qatar ingeschreven stond als assistent-bondscoach, zei na afloop dat Eduardo Camavinga een "piemelhoofd" heeft.

De FIFA heeft nog niet gereageerd. Na de finale werden verschillende internationals van Frankrijk op sociale media racistisch bejegend. Met name de zwarte spelers Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni, die allebei een penalty misten, moesten het ontgelden. De Franse bond is daarvoor naar de rechter gestapt.

Emiliano Martínez nam de trofee voor de beste keeper van het toernooi op een merkwaardige manier in ontvangst. Foto: Reuters

