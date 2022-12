Omhaal Richarlison verkozen tot mooiste goal op WK, Gakpo grijpt naast prijs

De omhaal van de Braziliaan Richarlison tegen Servië is vrijdag door wereldvoetbalbond FIFA verkozen tot mooiste doelpunt op het WK voetbal in Qatar. Ook een goal van Cody Gakpo was genomineerd, maar de Oranje-international grijpt dus naast de prijs.

De 25-jarige Richarlison maakte zijn fraaie treffer in de met 2-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Servië ruim een kwartier voor tijd. De aanvaller van Tottenham Hotspur, die ook de score had geopend voor Brazilië, vond na een voorzet van Vinícius Júnior het doel met een schitterende halve omhaal van 11 meter.

De FIFA maakte dinsdag de lijst met tien genomineerde doelpunten bekend. Van Richarlison stond ook een goal tegen Zuid-Korea op het lijstje. Zijn landgenoot Neymar maakte eveneens kans op de prijs, met zijn treffer na een dubbel een-tweetje in de kwartfinale tegen Kroatië.

Gakpo was genomineerd met zijn treffer in de groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1). De aanvaller van PSV opende al in de zesde minuut de score voor Nederland. Hij schoot de bal op aangeven van Davy Klaassen keihard in de korte hoek.

Naast deze doelpunten waren ook goals van Vincent Aboubakar (Kameroen), Salem Al Dawsari (Saoedi-Arabië), Luis Chávez (Mexico), Enzo Fernández (Argentinië), Kylian Mbappé (Frankrijk) en Paik Seung-ho (Zuid-Korea) genomineerd.

Richarlison is de eerste Braziliaanse winnaar van de prijs, die sinds het WK van 2006 wordt uitgereikt. Maxi Rodríguez (Argentinië, 2006), Diego Forlán (Uruguay, 2010), James Rodríguez (Colombia, 2014) en Benjamin Pavard (Frankrijk, 2018) ontvingen de award eerder.

