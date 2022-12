FIFA wil in toekomst voorkomen dat mensen als Salt Bae veld WK-finale betreden

De FIFA gaat onderzoeken hoe verschillende mensen, onder wie socialemediapersoonlijkheid Salt Bae, zondag "onrechtmatig" het veld konden betreden na de WK-finale in Qatar. Na het onderzoek volgen de "juiste maatregelen", zegt de wereldvoetbalbond tegen verschillende media.

Op beelden van de huldiging in het stadion was te zien hoe Nusret Gökçe, de echte naam van Salt Bae, zich na afloop opdrong aan spelers van wereldkampioen Argentinië.

Hij ging onder meer op de foto met doelpuntenmakers Lionel Messi en Ángel Di María met de wereldbeker in hun handen. Zij leken daar niet veel zin in te hebben.

Salt Bae werd bekend op sociale media door de manier waarop hij zout over vlees strooit. Argentinië was in een zinderende finale tegen Frankrijk, die na 120 minuten in 3-3 was geëindigd, na strafschoppen de betere.