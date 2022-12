Gakpo maakt kans op FIFA-prijs voor mooiste doelpunt op WK

Cody Gakpo maakt kans op de FIFA-prijs voor het mooiste doelpunt op het WK voetbal in Qatar. De openingstreffer van de Oranje-international tegen Ecuador is dinsdag door de wereldvoetbalbond op een lijstje met de tien mooiste doelpunten gezet.

Gakpo opende in de groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1) al in de zesde minuut de score voor Nederland. De aanvaller van PSV schoot de bal op aangeven van Davy Klaassen keihard in de korte hoek.

De tweede treffer van Wout Weghorst in de kwartfinale tegen Argentinië is niet genomineerd door de FIFA. De spits zorgde in de blessuretijd voor een opmerkelijke gelijkmaker. Hij schoot raak nadat hij door Teun Koopmeiners was ingespeeld bij een vrije trap en maakte de 2-2. Uiteindelijk verloor Oranje dat duel na penalty's.

Wel staan maar liefst drie doelpunten van Brazilië op het lijstje. Richarlison is zelfs met twee goals genomineerd, tegen Servië en tegen Zuid-Korea. Ook Neymar maakt kans op de prijs, met zijn treffer na een dubbel een-tweetje in de kwartfinale tegen Kroatië.

Het doelpunt van Enzo Fernández is de enige goal van wereldkampioen Argentinië die is genomineerd voor de prijs. De 21-jarige middenvelder, die werd uitgeroepen tot beste talent op het WK, krulde de bal in de groepswedstrijd tegen Mexico fraai in de rechterbovenhoek.

Alle tien genomineerde doelpunten zijn op de website van de FIFA te vinden. Het is nog tot donderdagavond mogelijk om te stemmen.

De tien genomineerde doelpunten Vincent Aboubakar (Kameroen tegen Servië)

Salem Al Dawsari (Saoedi-Arabië tegen Argentinië)

Luis Chávez (Mexico tegen Saoedi-Arabië)

Enzo Fernández (Argentinië)

Cody Gakpo (Nederland tegen Ecuador)

Kylian Mbappé (Frankrijk tegen Polen)

Neymar (Brazilië tegen Kroatië)

Paik Seung-ho (Zuid-Korea tegen Brazilië)

Richarlison (Brazilië tegen Servië)

Richarlison (Brazilië tegen Zuid-Korea)

Eerder

Aanbevolen artikelen