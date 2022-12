Franse spelers zeggen huldiging in Parijs af na verloren WK-finale

Delen via E-mail

Het Franse nationale elftal laat zich maandag toch niet in Parijs zien voor een huldiging met de fans. Eerder kwam naar buiten dat de verliezend WK-finalist aanwezig zou zijn bij een evenement voor supporters op de Place de la Concorde in de hoofdstad.

"De spelers geven er de voorkeur aan om vanavond naar huis te gaan en dat begrijp ik, dat is compleet normaal", verklaarde voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond FFF.

Frankrijk verloor zondag onder het toeziend oog van president Emmanuel Macron in het Lusail-stadion de WK-finale via strafschoppen van Argentinië. Het team vliegt maandag terug naar Frankrijk. De ploeg van Didier Deschamps landt naar verwachting aan het begin van de avond in Parijs.