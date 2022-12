Oranje als enige ongeslagen en Messi-records: de opvallendste WK-statistieken

Met de op slag historische finale tussen Argentinië en Frankrijk is er zondag een einde gekomen aan het 22e WK voetbal, het laatste mondiale toernooi bij de mannen met 32 landen. De 64 wedstrijden werden er in recordtempo doorheen gejaagd. NU.nl licht enkele opvallende statistieken uit.

Koning mét kroon

De woorden 'Messi' en 'record' staan vaak bij elkaar in de buurt. De 35-jarige dribbelaar maakte zijn palmares zondag compleet met het veroveren van de wereldbeker. Al bij de aftrap mocht Messi zich de speler met de meeste WK-duels (26) noemen.

Met zijn benutte strafschop na 23 minuten werd de ster van Paris Saint-Germain en passant de eerste speler die in de groepsfase, achtste finales, kwartfinales, halve finales en eindstrijd van een WK doel heeft getroffen.

Messi voerde zijn WK-productie - verdeeld over al zijn vijf deelnames - met zijn doelpunt in de verlenging op naar dertien goals, waarmee hij gedeeld vierde staat op de eeuwige topscorerslijst van het WK. Verder werd de Argentijn de eerste speler die na twee WK-eindrondes tot beste speler van het toernooi werd uitgeroepen.

Noem een WK-klassement waarin aanvallers doorgaans komen bovendrijven (van doelpogingen tot spelers op wie de meeste overtredingen zijn begaan) en Messi staat in de bovenste regionen.

Koning zonder kroon

Tot zondag was Geoff Hurst de enige maker van een hattrick in een WK-finale. Met zijn goals (waarvan eentje erg omstreden is doordat de bal de lijn waarschijnlijk niet volledig passeerde) loodste de spits Engeland in 1966 naar een 4-2-zege op West-Duitsland.

De club van spelers met een hattrick in de WK-finale is dankzij Kylian Mbappé in één klap verdubbeld. De bijna 24-jarige aanvaller trof met twee late goals in de reguliere speeltijd Argentinië in het hart. In de verlenging sloeg hij nog eens toe, waarna hij in de strafschoppenserie het hoofd koel hield. Drie keer scoren in de knock-outfase van een WK en alsnog verliezen; Mbappé is de eerste die het overkwam sinds Igor Belanov uit de Sovjet-Unie in 1986 tegen België.

Oranje extreem effectief

Voor de zesde keer werd Oranje uitgeschakeld door de latere wereldkampioen, een schrale troost na een toernooi waarin Nederland zelden voor vermaak zorgde. De ploeg van Louis van Gaal viel op door zijn effectiviteit: liefst 10 van de 45 doelpogingen resulteerden in een treffer, oftewel 22 procent. Met een conversie van 25 procent gooide alleen Costa Rica hogere ogen. Tunesië, Denemarken, België en Canada sluiten de rij met 3 procent.

Cody Gakpo was met drie goals de trefzekerste Oranje-speler in Qatar. Foto: Getty Images

De eeuwige rondo van Spanje

Met een 7-0-zege op Costa Rica kende Spanje een vliegende start, maar nadien slaagde de ploeg van Luis Enrique er zelden in tot mogelijkheden te komen. Spelen op balbezit was het credo, van een plan-B was geen sprake. In de achtste finales brak dat de kampioen van 2010 op: Marokko hield betrekkelijk eenvoudig stand, waarna het zegevierde in een penaltyserie.

Hoewel Spanje dit toernooi slechts vier duels afwerkte, eindigde het als derde in het klassement van meeste passes. Kijken we naar het gemiddelde balbezit, dan komt geen land ook maar in de buurt van de 76 procent van het team van de inmiddels vertrokken Luis Enrique. Engeland finishte als tweede met 62 procent. Met 52 procent vinden we Nederland in de bovenkant van de middenmoot terug.

Doelpuntenrecord, maar topgemiddelde wordt niet gehaald

Het zag er na de groepsfase niet naar uit, maar dankzij een zeer doelpuntrijke knock-outfase is het record van meeste WK-treffers gesneuveld. Met zijn rake strafschop in de verlenging bracht Mbappé de eindstand op 172 goals, één meer dan op de eindrondes van 1998 en 2014.

Op wedstrijdbasis lag het gemiddelde aantal doelpunten in Qatar op 2,69. Dat is verre van een record: op het WK 1954 lag dit moyenne op 5,38 goals per duel. Het record van 172 treffers zal niet lang standhouden, aangezien er tijdens het volgende WK liefst 80 of 104 duels worden gespeeld, afhankelijk van het format dat de FIFA kiest.

Extreem weinig rode kaarten

Wayne Hennessey, Vincent Aboubakar, Walid Cheddira en Denzel Dumfries zijn de enige spelers die de afgelopen weken een rode kaart incasseerden. Dumfries werd pas na afloop van de bewogen kwartfinale tegen Argentinië bestraft wegens zijn aandeel in het rumoer tijdens en na de strafschoppenserie.

Ook op het vorige WK vielen slechts vier rode kaarten. De overeenkomst? Bij beide toernooien werd gebruikmaakt van de VAR. Bij andere recente WK's werden veel meer spelers van het veld gestuurd: 28 in 2006, 17 in 2010 en 10 in 2014.

De Kameroener Vincent Aboubakar kreeg zijn tweede gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok bij het juichen na zijn goal tegen Brazilië. Foto: Getty Images

Timber maakte de meeste overtredingen

Jurriën Timber beging zeventien keer een overtreding, het meeste van alle WK-deelnemers. Met zestien overtredingen volgt Dumfries de Ajacied op de voet. De top drie wordt compleet gemaakt door Sofyan Amrabat, die veertien keer werd teruggefloten. De middenvelder van Marokko speelde twee duels meer dan Dumfries en zelfs drie meer dan Timber.

In het landenklassement van meeste overtredingen ging de 'zege' naar Argentinië met honderd overtredingen. Marokko (97), Kroatië (90), Nederland (87) en Frankrijk (68) completeren de top vijf.

Marokko hield het vaakst de nul

Vier jaar geleden zakten de Afrikaanse landen collectief door het ijs. Geen van de vijf deelnemers overleefde de groepsfase en ook Marokko deelde in de malaise. Onder leiding van de afgelopen zomer aangestelde bondscoach Wahid Regragui zetten de 'Leeuwen van de Atlas' tijdens het WK een droomvlucht in.

België, Canada, Spanje en Portugal werden stuk voor stuk verslagen, niet in de laatste plaats omdat Marokko zelden kansen weggaf. Misschien maakte het stuntteam nog het meeste indruk in de halve finale tegen Frankrijk, toen de ploeg het spel moest maken na een vroege achterstand. 'Les Bleus' werden met de rug tegen de muur gezet, maar hielden stand.

Marokko greep door een nederlaag in de troostfinale tegen Kroatië naast een medaille, maar finishte met vier keer de nul wel bovenaan het cleansheetklassement van dit WK.

Brazilië zette al zijn spelers in

In 2026 is het al 24 jaar geleden dat Brazilië voor het laatst wereldkampioen werd. De droogte van de 'Goddelijke Kanaries' houdt aan door de nederlaag in de kwartfinales tegen Kroatië in een strafschoppenserie. Dat Brazilië in de achtste finales met 4-1 wervelde langs Zuid-Korea doet niet meer ter zake. Tijdens dat duel werd derde doelman Weverton ingebracht door bondscoach Tite, waarmee Brazilië als enige alle 26 selectieleden inzette. Ecuador en Wales maakten gebruik van achttien spelers en sluiten daarmee de rij.

Eervolle vermelding voor Nederland

Er zal geen huldiging voor worden georganiseerd, maar een opvallende voetnoot is het wel: Nederland bleef als enige van de 32 deelnemers ongeslagen in duels over 90 of 120 minuten. Wereldkampioen Argentinië ging in de groepsfase onderuit tegen Saoedi-Arabië en verliezend finalist Frankrijk moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in Tunesië, op een moment dat de ploeg van Didier Deschamps al zeker was van de achtste finales.

Ongeslagen en toch geen wereldkampioen; het is zeker geen unicum. Het bekendste voorbeeld is Nieuw-Zeeland, dat in 2010 in de groepsfase bleef steken na drie gelijke spelen.

Eerder

Aanbevolen artikelen