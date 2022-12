Argentijnse bondscoach houdt plek vrij voor Messi in selectie voor WK 2026

Mocht Lionel Messi terugkomen op zijn beslissing dat het WK in Qatar zijn laatste mondiale eindronde was, dan is hij van harte welkom in de Argentijnse selectie voor het WK 2026. Dat vertelde bondscoach Lionel Scaloni van de Zuid-Amerikanen zondag na de WK-finale.

"Ik houd zeker een plekje voor hem vrij in de selectie voor het WK 2026", zei Scaloni, wiens contract enkele maanden geleden al werd verlengd tot en met het volgende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Met zeven goals loodste Messi de Argentijnen naar de eerste wereldtitel sinds 1986. In de finale tegen Frankrijk was de 35-jarige dribbelaar tweemaal trefzeker. Ook benutte hij zijn strafschop in de penaltyserie nadat het spektakelstuk in Lusail in 3-3 was geëindigd.

Messi heeft al vaak gezegd dat hij in Qatar zijn laatste WK-duels zou spelen, maar bij Argentinië zal de deur altijd openstaan voor de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar. "Als hij in 2026 nog met ons wil spelen, dan zal hij dat doen", zei Scaloni. "Hij heeft het recht verworven om zelf te beslissen wanneer het genoeg geweest is. Zolang hij zich beschikbaar stelt, selecteer ik hem."

"Zowel voor de trainers als de andere spelers is het een voorrecht en een genot om hem in het team te hebben. Ik heb nooit eerder iemand gezien die een team zo veel bijbrengt; niet alleen als speler, maar ook als persoon."

Groot feest in Buenos Aires na wereldtitel Argentinië

Messi gaat voorlopig door als international

Messi liet na de winst op Frankrijk weten dat hij voorlopig nog wel even doorgaat als international. "Ik wil nog een paar wedstrijden spelen als wereldkampioen", zei de aanvaller, die tot beste speler van het WK werd gekozen.

De Argentijn kondigde in 2016 na de nederlaag tegen Chili in de finale van het toernooi om de Copa América zijn afscheid aan als international. Enkele maanden later kwam hij terug op die beslissing.

In 2021 won Messi met de Copa América zijn eerste landentoernooi met Argentinië, de gouden medaille op de Zomerspelen van Peking in 2008 buiten beschouwing gelaten. De volgende Copa América is medio 2024.

