Pussy Riot probeerde tijdens WK-finale veld te betreden voor protest

Activisten van de Russische punkgroep Pussy Riot wilden zondag tijdens de finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Argentinië het veld betreden om te protesteren. Veiligheidstroepen verhinderden dat ze het veld van het Lusail Stadium opliepen.

Pussy Riot wilde het wereldpubliek herinneren aan de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, zo verklaarde de groep zondag. Ook wilde ze wijzen op het lot van Kremlin-criticus Alexej Navalny, die in Rusland gevangen zit, en de aandacht vestigen op de moeilijke situatie van vrouwen in Iran.

De Pussy Riot-activisten waren eerder op het toernooi in Qatar wel succesvol geweest. Bij de groepswedstrijd tussen Iran en de VS protesteerden ze op de tribune voor vrouwenrechten in Iran door T-shirts met de woorden "Woman Life Freedom" te dragen, wat voor een miljoenenpubliek op camera werd vastgelegd.

Tijdens de WK-finale van 2018 in Rusland renden vier Pussy Riot-activisten in politie-uniformen het veld op. Die finale werd volgens de FIFA door ruim 3,5 miljard mensen bekeken. Hoeveel mensen naar de finale van 2022 hebben gekeken, is nog niet bekend.

Argentinië pakte zondag in een zinderende finale de wereldtitel. De Zuid-Amerikanen leken op weg naar een simpele 2-0-zege, maar vlak voor tijd scoorde Kylian Mbappé twee keer. In de verlenging scoorde zowel Lionel Messi als Mbappé (3-3). In de strafschoppenreeks presteerde Argentinië beter dan Frankrijk.

Pussy Riot-activisten eerder op de tribune bij de WK-wedstrijd tussen Iran en de VS. Foto: AP

Eerder

Aanbevolen artikelen