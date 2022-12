Franse media na WK-finale: 'Dit was een film die (bijna) iedereen wilde zien'

De nederlaag in de finale van het WK voetbal in Qatar komt hard aan in Frankrijk. De Franse media beschrijven de spectaculaire eindstrijd tegen Argentinië als een fantastische film of fraai boek, dat niet het einde had waarop werd gehoopt.

"Een finale met een surrealistisch scenario, misschien wel de mooiste finale ooit", schrijft L'Équipe na de krankzinnige wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië. "Er is een heel boek voor nodig om deze finale van begin tot eind te beschrijven."

Het toonaangevende Franse medium zag met verbazing hoe de Fransen door de twee goals van Kylian Mappé "terugkwamen vanuit de hel". Tot in de tachtigste minuut leek Frankrijk kansloos, maar door de bevliegingen van Mbappé sleepte de titelverdediger een verlenging uit het vuur.

Daarin kwam zowel Argentinië als Frankrijk tot scoren en dus moest een penaltyreeks beslissing brengen. In die strafschoppenreeks waren de Argentijnen foutloos en misten Aurélien Tchouaméni en Kingsley Coman namens Frankrijk.

"De droom spatte uiteen na zoveel tegenstrijdige emoties", zag Le Parisien. "Het scenario veranderde iedere bladzijde, elke seconde. Het zal ons minstens vier jaar kosten om de tranen te drogen en om alles te begrijpen wat er in deze wedstrijd is gebeurd."

'Messi stond op de top van de voetbalplaneet'

Franse media wijzen niet alleen Mbappé, maar ook Lionel Messi aan als hoofdpersonage van dit verhaal. De 35-jarige Argentijn zag tegen Frankrijk met de wereldtitel zijn langgekoesterde wens in vervulling gaan. In de eindstrijd was hij twee keer trefzeker.

"Vóór het WK in Qatar werd Messi nog als een mens beschouwd. Maar dat was voordat hij op 18 december de wereldbeker omhoogtilde", schrijft Le Monde. "Hij is veranderd in de ogen van de Argentijnen. Hij is niet langer de 'lieve jongen' die 'niet genoeg persoonlijkheid' heeft om een ​​leider te zijn."

"Dit was een film die (bijna...) de hele wereld wilde zien", voegt RMC Sport toe over het succesverhaal van Messi. "Hij stond op de top van de voetbalplaneet. Na al die successen, maar ook teleurstellingen, heeft hij nu eindelijk de heilige graal."

"Op 35-jarige leeftijd heeft Messi eindelijk een levenslange plek in de harten van de Argentijnen geclaimd, naast Diego Maradona", concludeert RMC. "Het verhaal zou ook in Frankrijk mooi zijn geweest, ware het niet dat Messi ten koste van Les Bleus zegevierde."

