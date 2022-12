Argentijnse media: 'De wereld is een mooiere plek nu Messi wereldkampioen is'

Argentijnse media zijn unaniem lyrisch over de nationale ploeg na het behalen van de WK-titel ten koste van Frankrijk. Met name de inbreng van sterspeler Lionel Messi, die zondag in de finale twee keer scoorde, wordt geprezen.

"Glorie voor Messi. De wereld is een mooiere plek nu hij wereldkampioen is", schrijft Olé. "Het lot, dat zo vaak meedogenloos voor hem was, had het beste voor het laatst bewaard. Vandaag is Messi een held voor de eeuwigheid geworden. Vandaag is Messi de beste speler in de geschiedenis geworden. Sorry Diego Maradona."

Messi maakte twee doelpunten tegen Frankrijk (3-3) en schoot ook in de beslissende strafschoppenserie raak. De 35-jarige dribbelaar werd nadien uitgeroepen tot beste speler van het WK. Messi won deze prijs ook al in 2014, toen hij met Argentinië in de finale verloor van Duitsland.

"Messi's Argentinië heeft de hemel bereikt", kopt La Nación. "Ze hebben het geflikt! Na 36 jaar eindelijk weer wereldkampioen. Messi en de zijnen hebben de hele natie trots gemaakt. Zij zijn voor altijd onze helden."

El Clarín schrijft over een "epische finale", mede dankzij Messi. "Hij is niet van deze planeet. Hij was geweldig dit WK. Het hele toernooi brak hij veel records. Niemand verdient het meer dan Messi. De wereld is nu van hem."

Enzo Fernández (Grootste Talent), Lionel Messi (Beste Speler) en Emiliano Martínez (Beste Doelman) vielen na afloop in de prijzen. Foto: Getty Images

'Doelman Martínez is een held'

De Argentijnse media zijn eensgezind dat de titel terecht was. Door een hattrick van Kylian Mbappé mocht Frankrijk hopen op de tweede WK-winst op rij, maar dat zou volgens de Argentijnse pers onterecht zijn geweest.

"Deze titel was voorbestemd voor Messi", stelt TyC Sports. "Argentinië speelde vanaf het begin op machtige wijze. Door Mbappé keerde Frankrijk terug in de wedstrijd met een rake penalty en een fantastische volley."

Naast Messi wordt ook Emiliano Martínez bejubeld. De doelman maakte indruk dit WK, onder meer met twee reddingen in de strafschoppenserie tijdens kwartfinale tegen Nederland. Martínez redde tegen Frankrijk de strafschop van Kingsley Coman, terwijl Aurélien Tchouaméni naast schoot.

"Een held", concludeert Olé. "Hij produceerde vlak voor tijd een onvergetelijke redding op Kolo Muani. Martínez is een strijder die onmisbaar is geworden in het doel."

