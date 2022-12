Messi ziet langgekoesterde wens uitkomen: 'Wist dat God mij de titel zou geven'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Voor Lionel Messi komt een langgekoesterde droom uit met het veroveren van de wereldtitel. De Argentijn werd zondag met zijn land wereldkampioen door in een zinderende finale via strafschoppen van Frankrijk te winnen.

"Dit is krankzinnig. Dit is het mooiste wat er is. Ik wilde dit zo graag", jubelde Messi na afloop. "Ik wist dat God mij de wereldbeker zou geven."