Franse spelers zijn trots ondanks verloren 'bokswedstrijd' tegen Argentinië

De Franse spelers zitten stuk na de verloren WK-finale tegen Argentinië, maar zijn ook trots. De titelverdediger sleepte er in de slotfase tegen alle verwachtingen in een verlenging uit, maar verloor alsnog via penalty's.

"Het is pijnlijk dat het op deze manier moet eindigen. De wedstrijd was als een bokswedstrijd met klappen over en weer", zei aanvoerder Hugo Lloris, die er niet in slaagde een strafschop te keren.

In de selectie van Frankrijk waarde in de afgelopen dagen een virus rond. De 35-jarige Lloris wilde het tegenvallende spel van 'Les Bleus' daar niet aan ophangen.

"We waren de hele avond een beetje reactief. Of het door ziekte kwam? We gaan geen excuses zoeken", zei hij. "We hebben alles gegeven en hebben tot het laatste moment niet opgegeven."

Varane: 'Ben trots dat ik Frans ben'

Raphaël Varane wilde eveneens niet alles negatief bekijken. De verdediger van Manchester United was er net als Lloris over te spreken dat Frankrijk zich nog verrassend terugvocht in de wedstrijd.

"We hebben veel tegenslagen moeten overwinnen en gaven niet op. Het had ook de andere kant op kunnen vallen", stelde hij. "Ik ben trots op deze groep en op het feit dat ik Frans ben. We houden een opgeheven hoofd."

Argentinië werd onder aanvoering van Lionel Messi voor het eerst in 36 jaar en voor de derde keer in totaal wereldkampioen. De Fransen blijven op twee wereldtitels steken.

