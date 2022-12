Deschamps wil na verloren WK-finale nog niet over zijn toekomst praten

Didier Deschamps had zondag na de verloren spectaculaire WK-finale tegen Argentinië geen zin om over zijn toekomst als bondscoach van Frankrijk te praten. De voormalige middenvelder weet nog niet of hij na een periode van ruim tien jaar doorgaat.

Het contract van Deschamps bij de Franse voetbalbond liep tot en met het WK. De 54-jarige Fransman had in Qatar zijn tweede wereldtitel op rij kunnen pakken met 'Les Bleus', die na penalty's ten onder gingen.

"Als we de finale hadden gewonnen, had ik het ook niet over mijn toekomst gehad. De Franse ploeg gaat boven alles. Ik zal zoals gepland begin komend jaar met de voorzitter praten. Dan zullen we het wel zien", zei Deschamps in Lusail.

"Het was een genot om dit WK met deze staf en spelers mee te maken. Aan de andere kant waren we zó dicht bij de wereldtitel. Het zal tijd kosten om dit te verwerken."

Na de finale werd Deschamps door de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om door te gaan als bondscoach. "Natuurlijk heb ik dat gedaan", zei Macron daarover. "Ik wil dat hij doorgaat. Ik heb hem gezegd dat hij dit eerst even moet verwerken."

Treurnis bij onder anderen Kylian Mbappé. Foto: Getty Images

'Gewisselde spelers waren niet schuldiger dan de rest'

Deschamps zag Frankrijk in een groot deel van de finale niet thuis geven tegen de Argentijnen. Hij besloot al voor rust om Olivier Giroud en Ousmane Dembélé te wisselen.

"Maar het is niet zo dat de spelers die gewisseld werden schuldiger waren dan de rest. We waren om verschillende redenen niet op ons best, maar daar wil ik verder niet op ingaan", aldus Deschamps.

In de slotfase zorgde Kylian Mbappé bij een 2-0-achterstand voor een sensatie door met twee goals alsnog een verlenging af te dwingen. "We hebben de wedstrijd omgedraaid dankzij onze kwaliteit en mentaliteit", zei Deschamps. "Helaas was het niet genoeg."

Zowel Frankrijk (1998 en 2018) als Argentinië (1978 en 1986) stond tot zondag op twee wereldtitels. Deschamps maakte beide Franse successen mee: in 1998 als speler en vier jaar geleden dus als bondscoach.

