Argentinië viert na 36 jaar weer een wereldtitel: 'We zijn de terechte winnaar'

De vreugde is enorm bij Argentinië na het winnen van de WK-finale in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni rekende zondag in een knotsgekke eindstrijd na strafschoppen af met Frankrijk.

"Dit is een historisch moment. Ik wil tegen alle Argentijnen zeggen dat ze hiervan moeten genieten", zei een emotionele Scaloni kort na de gewonnen finale in het Lusail Stadium.

Argentinië gaf in de finale een 2-0-voorsprong weg en ook een 3-2-voorsprong in de verlenging kon niet vastgehouden worden. Via strafschoppen pakte de kampioen van Zuid-Amerika alsnog de wereldtitel, de derde na 1978 en 1986.

"Dit team maakt me trots. Deze titel is van hen", vervolgde de 44-jarige Scaloni, die in augustus 2018 begon als bondscoach van Argentinië. Destijds was er veel kritiek op zijn aanstelling, omdat hij nauwelijks ervaring had als hoofdtrainer.

'We gaan dit nooit meer vergeten'

Rodrigo De Paul vindt dat Argentinië de verdiende wereldkampioen is. "We gaan dit moment nooit meer vergeten. We zijn de terechte winnaar van het WK. We moesten de regerend wereldkampioen verslaan en dat hebben we gedaan", zei hij.

"Dit is een moment waarvan ik altijd heb gedroomd. Ik vertrok heel jong naar Engeland en ik zou deze overwinning graag aan mijn familie willen opdragen", voegde Emiliano Martínez toe. De doelman was in de strafschoppenserie wederom de held door twee Franse missers.

Martínez was eerder in de knock-outfase tegen Oranje ook de gevierde man in de strafschoppenserie. Verder rekende Argentinië op de weg naar de wereldtitel in de knock-outfase af met Australië (2-1 in de achtste finales) en Kroatië (3-0 in de halve finales).

