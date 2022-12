Messi voor tweede keer in carrière uitgeroepen tot beste speler van WK

Lionel Messi is zondag uitgeroepen tot beste speler van het WK voetbal in Qatar. De Argentijn kreeg de Gouden Bal voor de tweede keer in zijn carrière.

De 35-jarige Messi kreeg de Gouden Bal ook in 2014. Toen haalde hij met Argentinië de WK-finale, waarin Duitsland na verlenging te sterk was (1-0).

Messi is de eerste speler die de Gouden Bal voor de tweede keer krijgt. De prijs werd in 1982 voor het eerst uitgereikt en ging toen naar de Italiaan Paolo Rossi. Vier jaar later werd Messi's landgenoot Diego Maradona verkozen tot beste speler van het WK. Luka Modric kreeg de Gouden Bal in 2018.

Messi scoorde zondag twee keer in een krankzinnige finale tegen Frankrijk, die Argentinië na 3-3 via strafschoppen won. Daardoor werd de aanvaller de eerste speler die op een WK in alle rondes trefzeker was.

Eerder vond Messi ook twee keer het doel in de groepsfase. Daarna scoorde de sterspeler van Paris Saint-Germain in de achtste finale tegen Australië, de kwartfinale tegen Nederland, de halve eindstrijd tegen Kroatië en dus de finale tegen Frankrijk. Vier van zijn treffers maakte hij uit een penalty.

Winnaars Gouden Bal 1982: Paolo Rossi (Italië)

1986: Diego Maradona (Argentinië)

1990: Salvatore Schillaci (Italië)

1994: Romário (Brazilië)

1998: Ronaldo (Brazilië)

2002: Oliver Kahn (Duitsland)

2006: Zinédine Zidane (Frankrijk)

2010: Diego Forlán (Uruguay)

2014: Lionel Messi (Argentinië)

2018: Luka Modric (Kroatië)

2022: Lionel Messi (Argentinië)

Lionel Messi met zijn drie zoontjes. Foto: Getty Images

Messi moet topscorerstitel aan Mbappé laten

De Gouden Schoen, de prijs voor de topscorer van het WK, ging aan de neus van Messi voorbij. Die prijs moest hij aan Kylian Mbappé laten.

Messi kwam in totaal zeven keer tot scoren in Qatar. Zijn Paris Saint-Germain-ploeggenoot Mbappé maakte een hattrick in de finale en scoorde in totaal acht keer.

Naast de Gouden Bal waren ook de prijzen voor beste keeper en beste talent voor Argentinië. Emiliano Martínez werd verkozen tot beste doelman en de 21-jarige Enzo Fernández werd uitgeroepen tot beste talent.

Argentinië is voor de derde keer wereldkampioen. Foto: Getty Images

